Splinter Cell Remake : Ubisoft dévoile les tout premiers concept-arts du jeu

Les dernières nouvelles concernant le remake de Splinter Cell n’étaient pas des plus rassurantes. Il y a peu, on apprenait que le réalisateur quittait le développement alors que celui-ci n’avait pas encore été montré au grand public, de quoi craindre que le projet soit en danger en interne. Ubisoft profite donc du vingtième anniversaire de sa licence d’espionnage pour nous rassurer sur l’état du remake, avec une grosse vidéo hommage qui comporte quelques surprises.

Le remake se dévoile légèrement

Cette vidéo nous présente donc une discussion entre différents membres de l’équipe en charge du remake de ce premier Splinter Cell, qui se remémorent leurs souvenirs d’antan et leur amour pour cette licence.

Si cela est intéressant, on s’attardera plutôt sur les quelques concepts arts de ce Splinter Cell Remake qui nous sont partagés. On aurait évidemment préféré des images in-game, mais ce sont tout de même les premières images que l’on peut voir à propos de ce projet, qui semble encore être peu avancé. On y retrouver un Splinter Cell sombre comme on aime, mais ces artworks ne montrent rien de plus pour l’instant.

On se contentera donc de cela avant de pouvoir voir ce remake en action, probablement dans quelques mois, si ce n’est quelques années.