Deuxième équipe Thunderstruck !

Après la première équipe de la promotion actuelle, EA Sports FC 27 continue de célébrer le Black Friday avec la deuxième équipe Thunderstruck, appelée aussi Fulgurance. Sans oublier de nombreux SBC, des évolutions et des défis dans les modes de jeux pour récupérer les jetons Thunderstruck afin d’ouvrir des packs ou prendre des joueurs.

Vous allez donc pouvoir packer les joueurs et joueuses suivant(e)s : Ronaldo (95), Garrincha (94), Kahn (92) Carlos Alberto (92), Sawa (92) Vitinha (92), Butragueno (91), Rivelino (91), Gabriel (91) Pina (91), Cantona (94), Neved (90), Chiellini (90), Vinicius (90), Yildiz (90), De Jong (90), Estevao (89), Khusanov (89), Carreras (88), Tillman (88), Bussy (88), Wharton (87), Berardi (87), Leroy Sané (87), Duran (87), Gotze (6), Duranville (86), Thierry Correia (86) et Ikoné (86).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.