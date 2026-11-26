Pile pour la saison des raclettes

C’est sur ses réseaux sociaux que Fumi Games a fait l’annonce tard dans la soirée du 25 novembre. Une prise de parole encore non datée si ce n’est un vague « semaine prochaine » soit entre le 30 novembre et le 6 décembre prochain, et qui pourrait laisser présager une sortie assez rapide.

Pour rappel, dans MOUSE: P.I For Hire, vous incarnez un certain Jack Pepper, un ancien héros de guerre devenu détective privé chargé d’enquêter sur des personnes disparues au coeur de Sourisville. Notez que ce premier DLC de MOUSE: P.I For Hire est inclus pour les détenteurs de l’édition Digital Deluxe vendue 39,99€ actuellement (en plus de la bande-son numérique et d’un comic book numérique).

MOUSE: P.I. For Hire. DLC. Announcement next week. pic.twitter.com/RbRVXcwx1W — MOUSE: P.I. For Hire (@mousethegame) November 25, 2026

D’ailleurs, une page Steam dédiée à ce DLC d’histoire est déjà en ligne, avec une parution pour le 4e trimestre 2026, donc il faut s’attendre à le voir débarquer avant le 31 décembre prochain. Très peu de détails ont été précisés sur cette page, hormis qu’« une toute nouvelle aventure attend Jack Pepper ».Cette fin d’année semble être une période propise pour les éditeurs qui souhaitent faire profiter leurs joueurs et joueuses d’extensions puisqu’on rappelle que Cities: Skylines II proposera son « Park Adventures » le 2 décembre, tout comme The Outer Worlds 2 et son DLC « Side Effects Guaranteed ».