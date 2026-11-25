L’édition physique du jeu est aussi en chemin

Bonne nouvelle, vous n’aurez pas à attendre 2027 pour retrouver Bibgy et compagnie sur la console de Nintendo. Telltale annonce aujourd’hui que The Wolf Among Us Remastered sortira sur Switch le 3 décembre en Europe, soit quelques jours plus tard qu’outre-Atlantique (où il sortira le 29 novembre). Le report n’était donc pas si conséquent.

De plus, le studio a voulu préciser les choses autour d’une version Switch 2. Celle-ci est bel et bien une réalité, mais Telltale a encore besoin de temps pour la peaufiner avant d’en parler plus concrètement. Pas de date pour ce portage donc, et c’est le même cas de figure pour la version physique de la version Switch, qui ne sortira pas en décembre contrairement à la version dématérialisée du titre. Mais Telltale peut ici donner davantage de précisions en indiquant que cette édition sera disponible dans le courant du début d’année 2027.

D’ici là, vous pouvez toujours consulter notre test complet de The Wolf Among Us Remastered, qui est visiblement un portage de qualité sur les plateformes où il est déjà disponible.