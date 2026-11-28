Et je remets le son

Une bande-annonce, précisée par un communiqué de presse, qui nous apprennent en réalité que la véritable identité du Capitaine X sera révélée « à l’occasion d’une performance musicale unique diffusée en direct pendant l’événement Requiem ». Des premières images explosives qui semblent montrer que ça va bouger fort durant ces quelques minutes qui nous attendent. Rappelons aussi que le contenu du Coffre principal de l’île de cette saison sera aussi révélé durant l’événement, révélant son secret bien gardé. Aucune information n’a fuité concernant ce secret, qui pourrait tout à fait être un cadeau à tous les joueurs et joueuses, comme un Jeton de la Boutique Pirate, tant convoité.

Un événement que l’on pressent majeur, surtout quand on remarque le texte qui accompagne cette courte bande-annonce :

« La fin du Chapitre 7 n’est que le commencement… La fin d’une ère n’a jamais aussi bien sonné. » Epic Games

A noter que tous les participants recevront une tenue « Capitaine » en or massif, parmis celles qu’ils n’ont pas encore obtenue durant la saison (soit A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, Miku, Kasane Teto ou Captain X), ainsi que l’écran de chargement Requiem. Pour rappel, l’événement aura lieu ce samedi 5 décembre à 20h avec une ouverture des portes à 19h20. Un événément d’attente sera également mis en place (dans lequel vous pourrez explorer la carte, défier vos coéquipiers en duel et trouver des secrets cachés sur des îles inexplorées), donc ne tardez pas à vous connecter, les serveurs paniquent souvent l’heure tournant. Des cadeaux seront également distribués en amont, histoire de vraiment vous faire quitter votre partie de GTA 6.

En effet, si vous vous connectez le 5 décembre entre 15h et 21h, vous obtiendrez le Parapluie communautaire en or, le revêtement Plaqué or et l’accessoire de dos Havresac de Hope. De plus, les dernières Heures du trésor auront lieu, pendant lesquelles le taux d’apparition pour l’accès à la boutique pirate et d’autres trésors seront les plus hauts de la saison. Enfin, des Twitch Drops seront activés pendant cette période, vous offrant la tenue Jones (Or massif) si vous regardez n’importe quelle diffusion de Fortnite sur Twitch entre le samedi 5 décembre à 15h et le lundi 7 décembre à 15h.

Les événements musicaux ne sont pas inédits dans Fortnite mais il est vrai que cela faisait un moment qu’il n’y avait pas eu d’événement musical à part entière dans le battle royale, mais la sortie en 2023 du mode Fortnite Festival avait quelque peu déplacé ce genre de contenu. Les plus grands moments musicaux ont été soutenus par Marshmello en 2019, le premier grand concert virtuel en direct, et qui avait réuni plus de 10,7 millions de joueurs et joueuses en simultané.

Le plus grand succès musical du jeu provient probablement du concert de Travis Scott, Astronomical, en 2020, totalement psychédélique et même diffusé en plusieurs représentations avec un total de plus de 20 millions de spectateurs. En 2024, c’est le concert de l’événement The Finale qui provoque un afflux de près de 15 millions de spectateurs avec Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice ou encore Juice WRLD à l’affiche.