Ciri a choisi son écurie

Le studio polonais vient d’échanger avec ses actionnaires sur son avenir et le cas The Witcher 4 était évidemment central dans la discussion. Piotr Nielubowicz, qui gère les finances de CD Projekt Red, en a profité pour annoncer qu’un contrat avec PlayStation venait d’être conclu, afin que le marketing du jeu se passe principalement chez le constructeur (propos retranscrits par VGC à partir de la vidéo de compte-rendu) :

« Aujourd’hui même, nous avons signé de nouveaux accords de partenariat avec Sony Interactive Entertainment, portant sur la présence de nos jeux sur PlayStation et au sein des abonnements PlayStation Plus, ainsi que sur notre collaboration dans le cadre de la future campagne marketing de The Witcher 4. Cette coopération viendra soutenir nos perspectives commerciales et financières pour cette année et celles à venir. »

Une démarche notable dans la mesure où les droits marketing de Cyberpunk 2077 avaient été confiés à Xbox. CD Projekt Red change donc de crémerie et imitera ici GTA 6, dont la publicité passe avant tout par PlayStation.

Les premières comparaisons avec GTA 6 arrivent

En parlant de GTA 6, la question est aussi revenue sur le tapis avec des investisseurs qui se demandent si la sortie du jeu a eu un impact sur la fréquentation des jeux CD Projekt Red. Il est évidemment trop tôt pour se demander cela (le titre de Rockstar n’a même pas une semaine), mais le studio répond qu’il a noté une petite baisse sur le secteur des consoles durant ces derniers jours (environ 25 %), tout en rappelant que son public se trouve dans tous les cas majoritairement sur PC, là où GTA 6 n’existe pas encore.

Plus intéressant, le co-PDG Michał Nowakowski a répondu à une question qui s’intéressait au bond technologique qui serait effectué entre The Witcher 3 et le quatrième épisode, afin de savoir s’il faut s’attendre au même écart entre GTA 5 et GTA 6. L’intéressé répond que oui, tout simplement parce qu’il y aura plus d’une décennie entre les deux jeux et que les progrès techniques seront naturellement visibles :

« Nous pensons qu’il y aura un saut comparable entre The Witcher 3 et The Witcher 4, c’est en tout cas mon avis. Cela fait 11 ans, et nous travaillons sur The Witcher 4 avec pour objectif d’offrir une réalisation nettement supérieure, ainsi que des améliorations sur pratiquement tous les aspects du jeu. Vous pouvez donc vous attendre à un saut très important entre The Witcher 3 et The Witcher 4. »

La première démo technique du jeu s’était révélée être tout à fait impressionnante, mais à voir ce que proposera l’expérience finale en 2028.