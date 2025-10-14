Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix

La série est déjà bien accueillie

On aurait certainement préféré avoir un nouveau jeu plutôt qu’une série d’animation, mais on prend ce que l’on peut. Splinter Cell Deathwatch nous raconte durant 8 épisodes comment un Sam Fisher vieillissant, doublé par Liev Schreiber en VO, revient sur le terrain pour arrêter une conspiration qui fera ressurgir des démons venus du passé. Tout cela est disponible dès maintenant sur Netflix.

Une adaptation très libre de la licence d’Ubisoft, qui semble pour l’instant convaincre les critiques malgré des points noirs évidents. Comme en témoigne la critique d’Écran Large, qui lui trouve de belles qualités, même si la série a peut-être trop tendance à lorgner sur l’action plutôt que sur la partie espionnage si caractéristique de la licence.

Elle devrait en tout cas mériter le coup d’œil pour les fans de la première heure, à moins que ceux-ci préfèrent relancer un vieil épisode, comme Pandora Tomorrow, qui vient tout juste d’arriver sur Steam à un prix bien plus accessible qu’un abonnement Netflix (5,99 €).