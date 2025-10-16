Splinter Cell Deathwatch : La série Netflix est déjà renouvelée pour une deuxième saison

Pas de temps à perdre chez Netflix

Puisque Netflix a la mauvaise habitude d’annuler des séries assez rapidement, on s’étonnera toujours de voir la plateforme de streaming signer des contrats sur plusieurs saisons d’un seul coup. Ubisoft aura su le convaincre, ou plutôt l’équipe de Derek Kolstad, à qui l’on doit Splinter Cell Deathwatch. Alors que la série diffusait sa première saison hier sur la plateforme, le showrunner a confirmé dans la soirée que la saison 2 était d’ores et déjà confirmée.

Cependant, cette saison 2 n’arrivera pas avant un petit moment. Kolstad précise qu’elle est entrée en phase de pré-production, tout en admettant que cela prend du temps. Il nous promet malgré tout que cette suite présentera un récit à une plus grande échelle, sans trop nous en dire afin de conserver le suspense autour de la fin de la saison 1. En tout cas, à défaut d’avoir des jeux Splinter Cell, on sait au moins où retrouver la licence à l’avenir.