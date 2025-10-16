Splinter Cell Deathwatch : La série Netflix est déjà renouvelée pour une deuxième saison
Rédigé par Jordan
Il n’aura même pas fallu attendre 24 heures avant de voir la série Splinter Cell Deathwatch être renouvelée par Netflix. Le géant de la SVOD n’a pas eu besoin de regarder les premiers chiffres d’audience de cette adaptation pour voir qu’il lui fallait au moins commander une saison, et ce le jour même de la sortie du show. C’est Derek Kolstad, le showrunner, qui l’a annoncé lui-même à l’occasion de l’IGN Fest.
Pas de temps à perdre chez Netflix
Puisque Netflix a la mauvaise habitude d’annuler des séries assez rapidement, on s’étonnera toujours de voir la plateforme de streaming signer des contrats sur plusieurs saisons d’un seul coup. Ubisoft aura su le convaincre, ou plutôt l’équipe de Derek Kolstad, à qui l’on doit Splinter Cell Deathwatch. Alors que la série diffusait sa première saison hier sur la plateforme, le showrunner a confirmé dans la soirée que la saison 2 était d’ores et déjà confirmée.
Cependant, cette saison 2 n’arrivera pas avant un petit moment. Kolstad précise qu’elle est entrée en phase de pré-production, tout en admettant que cela prend du temps. Il nous promet malgré tout que cette suite présentera un récit à une plus grande échelle, sans trop nous en dire afin de conserver le suspense autour de la fin de la saison 1. En tout cas, à défaut d’avoir des jeux Splinter Cell, on sait au moins où retrouver la licence à l’avenir.
