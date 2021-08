Tom Clancy’s XDefiant

Tom Clancy’s XDefiant est FPS en free-to-play qui regroupe les différentes licences de l'univers Tom Clancy d'Ubisoft. Le jeu propose d'effectuer de smatchs en 6 vs 6, dans lequel il est possible d'incarner des membres des factions issues des nombreux jeux, ici représentées sous forme de classes. Chaque personnage pourra tout de même être personnalisé, que ce soit son apparence ou son arme, pour s'adapter aux envies de chacun. Plusieurs modes de jeu sont présents et le titre sera régulièrement alimenté en contenu après sa sortie.