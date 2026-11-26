Yves et sa dernière lubie

Le site Vertical Slice a pu recueillir plusieurs témoignages d’employés d’Ubisoft à ce sujet et rapporte qu’il est désormais essentiel pour les équipes d’Ubisoft de justifier l’absence d’IA génératives lorsqu’ils pitchent des projets.

La direction ne semble donc pas encore forcer l’utilisation de l’outil, mais si une équipe décide de s’en passer, elle doit obligatoirement présenter ses raisons. Et elles ne doivent évidemment pas être d’ordre éthique, vous pouvez vous en douter, mais économiques, en montrant que l’utilisation de l’IA générative n’aiderait pas la production. Si une équipe ne se justifie pas à ce sujet, son pitch n’est tout simplement pas reçu.

Toujours selon les propos recensés par le site, plusieurs équipes chez Ubisoft souhaitent que ce dernier valide des plus petits projets avec des équipes plus réduites que celles de ses AAA. Une volonté louable, jusqu’à ce que les responsables chargés de valider ou non ces projets proposent justement d’utiliser l’IA générative pour assouvir cette envie :

« On nous a expliqué que l’utilisation de l’IA permettrait aux « petites équipes agiles » de présenter leurs projets plus rapidement, ce qui signifie que les prototypes pourraient être conçus plus vite. On nous a dit que pour avancer plus vite, en essayant et en abandonnant des idées plus rapidement, l’IA s’avérait indispensable pour maintenir un rythme soutenu. Si vous ne comptiez pas l’utiliser, il fallait pouvoir donner une raison à cela. »

Un témoignage rapporte aussi qu’Ubisoft pense que l’utilisation de l’IA est désormais « inévitable » et que la majorité du public s’en contrefiche. Règne alors un sentiment où l’outil pourrait devenir obligatoire dans les mois ou années à venir, pendant que l’ambiance globale de l’entreprise se détériore avec des vagues de licenciements qui n’en finissent plus.