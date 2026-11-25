Quand aura lieu cette maintenance ?

Cette nouvelle mise à jour entraînera un arrêt complet des serveurs du jeu. Puisqu’Aniimo est un jeu exclusivement en ligne, nous vous recommandons de vous organiser en conséquence et de cesser vos activités en jeu à l’approche du temps d’arrêt, pour éviter tout bug de progression. Une fois la maintenance commencée, il ne sera donc plus possible de vous connecter au jeu. Le studio a d’ailleurs précisé cette fois encore que la durée annoncée était indicative et pouvait être rallongée. Voici les informations clés à retenir sur cette mise à jour :

Durée de la maintenance : 5 heures (le 26 novembre de 7h à 12h)

5 heures (le 26 novembre de 7h à 12h) Compensation : 500 x Scintille

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Nouveautés de gameplay

Outre une large correction de bugs et améliorations diverses sur PC, consoles et mobiles, et de nouvelles tenues en boutique, du nouveau contenu de jeu est également attendu pour cette mise à jour. Les équipes de Pawprint Studio ont d’abord estimé que la progression des joueurs et joueuses pouvait être freinée par une montée en niveau trop ardue, sur de nombreux points, des défis de Nomade des Îles Murmillon en passant par les Aniimo Alphas et les régions.

En conséquence, moins d’EXP seront nécessaires pour passer des niveaux 41 à 54. De plus, pour permettre de découvrir plus rapidement les Îles Murmillon et les secrets qu’elles renferment, les développeurs ont donc choisir d’abaisser les niveaux d’accès aux contenus de l’archipel mais aussi d’ajuster les systèmes associés.

Quelques exemples au niveau des quêtes de l’histoire :

Un récit de marée et de chanson : Les conditions de niveau et de titre sont remplies une fois le niveau 50 et le titre d’Excursionniste III atteints Après la mise à jour, si vous avez terminé la quête Un nouveau voyage dans les Plaines venteuses et que vous répondez aux critères ci-dessus, vous obtiendrez la quête principale Un chant venu de la mer dans les Îles murmillon.

Il en est de même pour le dernier chapitre de l’arc des Plaines Venteuses, Arc-en-ciel terrestre, qui ne nécessite désormais que d’atteindre le niveau 45 et le titre d’Excursionniste II.

Nouvelle quête d’histoire : Hymne de la sérénité. Le Sanctuaire est réapparu, la vie a repris et le grand arbre au sommet de la montagne a poussé soudainement. Transportée de joie, la famille de Goutti née autour du Sanctuaire souhaite y offrir l’Hymne de la sérénité.

Les développeurs ont également décidé d’abaisser certains niveaux dans quelques régions des Plaines venteuses et des Îles murmillon, ainsi que le niveau et la difficulté de certains Aniimo Alphas et Omégas.

Niveaux de région : Plaines venteuses : Côte de maréeflore : niveaux abaissés à 52–57 Îles murmillon : Baie du croissant : niveaux abaissés à 50–55 Marécages rosés : niveaux abaissés à 56–58 Gorges des eaux sauvages : niveaux abaissés à 57–59 Chutes de Nuage-Lointain : niveaux abaissés à 58–60



Niveaux des Alphas et des Omégas : Infergon Oméga : niveau abaissé à 48. Luminelle Alpha : niveau abaissé à 57. Algoglam Alpha : niveau abaissé à 55. Sucrini Alpha : niveau abaissé à 58. Crustabasse Alpha : niveau abaissé à 59. Jeyser Oméga : niveau abaissé à 60.



La progression de l’Entraînement d’Elite se voit elle aussi modifiée. Désormais, tous les joueurs et joueuses qui progressent dans le sixième chapitre du Chapitre du Vent de l’Entraînement d’élite pourront poursuivre l’histoire et pourront débloquer le Chapitre de Murmillon et relever ses défis dès leur arrivée dans les Îles Murmillon.

Nouveaux événements

De nouveaux événements nous attendent également prochainement, dont :

Résonance fantastique : il vous faudra être au minimum de rang Elève I. Pendant l’événement, un groupe de Jagaura apparaîtra sur Idylle tous les jours à 04h00 . Accomplissez les tâches désignées de l’Enquête fantastique pour obtenir les récompenses correspondantes, dont la Recette d’offrande de l’Aniimo mis à l’honneur. C’est un événement amené à se répéter puisque terminer la tâche indiquée de chaque édition de cette Enquête fantastique vous permettra d’obtenir 1 Jeton fantastique. Dates : de juste après la mise à jour jusqu’au 17 décembre 04h59

: il vous faudra être au minimum de rang Elève I. Pendant l’événement, un groupe de Jagaura apparaîtra sur Idylle . Accomplissez les tâches désignées de l’Enquête fantastique pour obtenir les récompenses correspondantes, dont la Recette d’offrande de l’Aniimo mis à l’honneur. C’est un événement amené à se répéter puisque terminer la tâche indiquée de chaque édition de cette Enquête fantastique vous permettra d’obtenir 1 Jeton fantastique. Carnaval annuel : il vous faudra être au minimum de rang Elève I. Récupérez chaque jour des récompenses dont des bons de réduction sur les apparences et des coffres au trésor aléatoires. Connectez-vous pendant l’événement et rendez-vous dans Boutique puis Pack pour obtenir gratuitement un Coffret de remerciement Aniimo. Il contient une Boîte surprise de collectibles, 100 Cristaux de sucre merveilleux et 5 Essences de veine. Des packs spéciaux du Carnaval annuel seront disponibles plus tard dans la section Pack. Ils contiennent notamment des objets pour le « Tissage somptueux », le nouveau Pigment de renouveau et l’Orbe prismatique. Pendant l’événement, dépensez assez de Cristaux lumins pour atteindre un palier, puis récupérez la Récompense stellaire correspondante en rapport avec l’événement Échos stellaires (voir ci-dessous). Dates : du 27 novembre 11h au 1er décembre 13h

: il vous faudra être au minimum de rang Elève I. Récupérez chaque jour des récompenses dont des bons de réduction sur les apparences et des coffres au trésor aléatoires. Connectez-vous pendant l’événement et rendez-vous dans Boutique puis Pack pour obtenir gratuitement un Coffret de remerciement Aniimo. Il contient une Boîte surprise de collectibles, 100 Cristaux de sucre merveilleux et 5 Essences de veine. Des packs spéciaux du Carnaval annuel seront disponibles plus tard dans la section Pack. Ils contiennent notamment des objets pour le « Tissage somptueux », le nouveau Pigment de renouveau et l’Orbe prismatique. Pendant l’événement, dépensez assez de Cristaux lumins pour atteindre un palier, puis récupérez la Récompense stellaire correspondante en rapport avec l’événement Échos stellaires (voir ci-dessous). Échos stellaires : il vous faudra être au minimum de rang Elève I. Les Cristaux lumins dépensés pendant l’événement comptent dans la progression cumulée. Une fois le palier de dépense de Cristaux lumins atteint, récupérez la Récompense stellaire correspondante sur la page de l’événement Échos stellaires. Dates : du 27 novembre 11h au 1er décembre 13h

il vous faudra être au minimum de rang Elève I. Les Cristaux lumins dépensés pendant l’événement comptent dans la progression cumulée. Une fois le palier de dépense de Cristaux lumins atteint, récupérez la Récompense stellaire correspondante sur la page de l’événement Échos stellaires. Course d’Aniimo : la course continue sur Idylle jusqu’au 10 décembre 1h avec le Sentier de la Roche rouge. Des quêtes hebdomadaires ont été ajoutées dont celle de mette des mentions J’aime à d’autres Nomades, ou encore d’utiliser 10 objets au total en mode multijoueur. Les Œufs prismana ont également été ajoutés aux récompenses de la boutique.

Un événement pour remercier les joueurs et joueuses qui reviennent sur le jeu après un temps d’absence est également prévu pour cette mise à jour :

Retour à Idylle : vous devez avoir été promu au titre d’Élève I, ne pas vous être connecté pendant au moins 14 jours consécutifs et qu’au moins 42 jours se sont écoulés depuis la dernière activation de cet événement Retour à Idylle. L’év »nement se termine automatiquement à 04h00 le 15e jour suivant son activation. Cadeau de 7 jours : connectez-vous chaque jour de l’événement pour recevoir des récompenses, en deux paliers selon la durée de votre absence : 14 ou 30 jours consécutifs. Voyage de retour : terminez les tâches désignées pour obtenir des Jetons de retrouvailles et un Ticket de consommation doublée (7 jours). Avec 1 350 Jetons de retrouvailles cumulés, vous pouvez obtenir en plus 1 Œuf prismana au choix. Bénédiction des retrouvailles : les récompenses obtenues grâce aux rapports entre amis en mode Compagnon augmentent de 20 %, les récompenses de l’Énergie prismatique partagée par les amis augmentent de 20 % et les chances de réussir la capture d’Aniimo en mode Compagnon augmentent de 10 %.

vous devez avoir été promu au titre d’Élève I, ne pas vous être connecté pendant au moins 14 jours consécutifs et qu’au moins 42 jours se sont écoulés depuis la dernière activation de cet événement Retour à Idylle. L’év »nement se termine automatiquement à 04h00 le 15e jour suivant son activation.

La prochaine mise à jour devrait avoir lieu pour le lancement de la Saison 2 le 10 décembre. En attendant, d’autres événements sont prévus, plus habituels ceux-ci, comme :

Abondance de veine : du 23 au 29 novembre (Algoglam) et du 30 novembre au 6 décembre (Carnaval)

du 23 au 29 novembre (Algoglam) et du 30 novembre au 6 décembre (Carnaval) Quel est cet Aniimo ? : du 27 novembre au 3 décembre

du 27 novembre au 3 décembre Enquête sur l’écologie d’Idylle : du 27 novembre au 3 décembre

du 27 novembre au 3 décembre Etoile glamour : du 4 au 10 décembre

Où vérifier l’état des serveurs d’Aniimo ?

Pour vérifier l’état des serveurs du jeu et donc savoir s’il vous est possible de revenir vous balader dans les Plaines Venteuses ou les Îles Murmillon, vous pouvez consulter l’un de ces canaux officiels :

Le site officiel aniimo.com, rubrique « Actualités », qui publie les avis de maintenance en français,

Le Discord officiel, très réactif et complet lors d’une panne imprévue

Le compte X officiel du jeu, pour les incidents en cours et les prolongations

La page Steam du jeu, qui reprend les mêmes annonces que le site

Aniimo est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X/S et mobiles iOS et Android. N’hésitez pas à parcourir notre wiki complet qui recense plusieurs dizaines d’articles sur les événements tournants ou des conseils pour bien débuter.