Deuxième extinction pour les dinos

Si vous souhaitez encore jouer à Exoprimal, mieux vaut vous dépêcher. Capcom a annoncé son intention de fermer les serveurs du jeu dès le 29 septembre 2027. Ce qui veut dire qu’après cette date, le jeu ne sera tout simplement plus jouable, étant donné qu’il n’existait pas de vrai mode solo hors-ligne.

L’éditeur aura au moins eu la délicatesse d’annoncer cela très en avance, mais il prévient également que le jeu sera retiré de la vente dès le 30 mars prochain, vous laissant ainsi peu de temps pour le découvrir. À partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez plus vous procurer les contenus payants du jeu.

Pour rappel, Exoprimal était un jeu d’action très bourrin dans lequel vous deviez terrasser des hordes de dinosaures envahissant une ville par vagues entières, via une faille spatio-temporelle étrange. Le jeu proposait différents archétypes de personnages via des exosquelettes aux différentes propriétés (beaucoup de comparaisons avec Anthem ici), et attendait de vous et de votre équipe une bonne coordination pour venir à bout de toutes les menaces. Sorti en 2023, le jeu n’aura pas rencontré son public en raison d’un concept qui n’a pas su séduire et d’une fatigue des jeux service qui était déjà présente à l’époque.