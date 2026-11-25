Kamiya est ouvert à toutes les propositions

Le créateur japonais a exprimé ce souhait lors d’une nouvelle vidéo postée sur sa chaîne hier, qui a en réalité été tournée l’année dernière. Dans celle-ci, Kamiya rappelle qu’il travaille pour Clovers et non pour Capcom, et que son studio est indépendant. Ce qui veut dire qu’il est libre de travailler avec n’importe qui dans l’industrie, aussi bien chez PlatyStation que chez Microsoft, où il aimerait d’ailleurs terminer Scalebound. Chez Nintendo aussi, même s’il plaisante sur le sujet en déclarant que le constructeur ne doit pas tellement l’apprécier.

Il a en tout quelques envies après le prochain Okami, notamment une collaboration avec Konami qui pourrait soit aboutir à une suite de GetsuFumaDen, soit à un nouveau Castlevania. Et s’il venait à travailler sur cette dernière saga, il promet que ce serait pour quelque chose d’exceptionnel (propos traduits par Automaton) :

« Nous aimerions vraiment travailler sur Castlevania. Si vous nous laissez faitre, nous pouvons faire quelque chose de complètement fou, donc contactez-nous et nous serons à votre service. »

Un appel du pied qui ne passera sans doute pas inaperçu, même si rien n’est fait étant donné que Konami a déjà sans doute ses propres plans pour l’avenir de la saga. Voir un Castlevania développé par Hideki Kamiya a en tout cas de quoi laisser songeur.