SNK continue de vouloir conquérir Hollywood avec la mise en chantier d’un film Metal Slug
Hollywood est devenu un nouveau cheval de bataille pour bon nombre d’éditeurs, mais peu s’y investissent autant que SNK. Depuis quelques mois, l’entreprise fait tout pour adapter la moindre de ses licences, de Samurai Showdown à Fatal Fury en passant par Art of Fighting. Voici maintenant venu le tour de Metal Slug, comme nous l’apprend Variety.
Tous les films SNK au même endroit
Moins chanceuse ces derniers temps du côté des jeux, Metal Slug pourra peut-être trouver un peu plus de succès au cinéma. C’est en tout cas ce que SNK souhaite en annonçant un projet de film qui a déjà trouvé un scénariste en la personne de James Morosini, qui a un CV très éloigné de l’univers de la licence étant donné qu’il est surtout connu en tant qu’acteur dans des comédies, même si sa plume s’est fait remarquer sur le film I Love My Dad, sorti en 2022.
On retrouve ici The Arena à la production, comme sur toutes les adaptations de SNK. Rien de plus logique lorsque l’on sait qui se cache derrière. Il s’agit d’une entreprise vieille d’à peine un an qui a en réalité été financée en grande partie par le gouvernement d’Arabie saoudite, qui finance également SNK. En somme, toutes ces adaptations restent finalement à la maison, même si The Arena travaille aussi sur d’autres projets non affiliés à SNK.
À voir maintenant si toutes ces adaptations verront bien le jour et dans quel état, puisqu’il suffirait d’un ou deux échecs au box-office pour arrêter le tir.