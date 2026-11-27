Tous les films SNK au même endroit

Moins chanceuse ces derniers temps du côté des jeux, Metal Slug pourra peut-être trouver un peu plus de succès au cinéma. C’est en tout cas ce que SNK souhaite en annonçant un projet de film qui a déjà trouvé un scénariste en la personne de James Morosini, qui a un CV très éloigné de l’univers de la licence étant donné qu’il est surtout connu en tant qu’acteur dans des comédies, même si sa plume s’est fait remarquer sur le film I Love My Dad, sorti en 2022.

On retrouve ici The Arena à la production, comme sur toutes les adaptations de SNK. Rien de plus logique lorsque l’on sait qui se cache derrière. Il s’agit d’une entreprise vieille d’à peine un an qui a en réalité été financée en grande partie par le gouvernement d’Arabie saoudite, qui finance également SNK. En somme, toutes ces adaptations restent finalement à la maison, même si The Arena travaille aussi sur d’autres projets non affiliés à SNK.

À voir maintenant si toutes ces adaptations verront bien le jour et dans quel état, puisqu’il suffirait d’un ou deux échecs au box-office pour arrêter le tir.