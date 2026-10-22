7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone

Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent.

On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile.

Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences.

Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore disponibles sur Android au lancement, notamment l’arène, les tournois et certaines interfaces spécifiques. Néanmoins, le contenu principal est bien présent, ce qui permet de découvrir l’aventure dans des conditions proches de celles de la version PC.

Des combats tactiques qui changent du MMORPG traditionnel

Voilà sans doute ce qui différencie le plus Broken Ranks des nombreux MMORPG disponibles sur smartphone (et sur PC d’ailleurs). Plutôt que de miser sur des affrontements en temps réel avec des rotations de sorts et des compétences à enchaîner, le titre propose un système de combat tactique au tour par tour, avec une petite particularité qui change pas mal de choses.

Lors des affrontements, les participants doivent sélectionner leurs actions simultanément, avec seulement dix secondes pour prendre leurs décisions. Une fois ce délai écoulé, les commandes sont résolues et un nouveau cycle commence.

Un fonctionnement qui demande donc de faire preuve de réflexion, mais également d’une certaine réactivité. Faut-il privilégier une attaque puissante ? Adopter une posture plus défensive ? Utiliser une compétence particulière pour faire face à la situation ? Chaque décision doit être prise rapidement, tout en essayant d’anticiper ce que prépare l’adversaire.

Toutefois, il est tout de même possible d’enregistrer des séquences au préalable, notamment pour le farm avec des séries de compétences basiques ou souvent utilisées. Cette mécanique prend une autre dimension lorsqu’on joue à plusieurs. En fonction des classes présentes dans le groupe, il devient possible de combiner différentes capacités et de construire des stratégies adaptées aux ennemis rencontrés.

Sept classes pour trouver son propre style de jeu

Comme dans tout bon RPG, la création de son personnage représente une étape importante de l’aventure. Broken Ranks propose ainsi sept classes différentes, chacune disposant de ses propres compétences et de son approche des affrontements.

Les amateurs de combat physique pourront notamment s’orienter vers le Barbare ou le Chevalier, tandis que l’Archer permet de privilégier les attaques à distance. Pour ceux qui préfèrent la magie, le Mage du Feu, le Druide et le Chaman offrent des approches différentes dont des capacités offensives, soutien et altérations. Enfin, nous avons le Sheed qui dispose d’un style de combat plus particulier.

Voici le détail de toute les classes disponibles selon le site officiel :

Mage du feu : inégalé dans le maniement des sorts offensifs de l’élément. En combat, il inflige des dégâts massifs, principalement à distance.

: inégalé dans le maniement des sorts offensifs de l’élément. En combat, il inflige des dégâts massifs, principalement à distance. Chaman : un sorcier maniant des pouvoirs obscurs. C’est à lui qu’il revient principalement d’affaiblir les ennemis par des attaques mentales.

: un sorcier maniant des pouvoirs obscurs. C’est à lui qu’il revient principalement d’affaiblir les ennemis par des attaques mentales. Druide : un excellent guérisseur qui comprend le langage de la nature et peut invoquer les forces de la nature. Entre autres, ses capacités à soigner ses compagnons et à immobiliser ses adversaires font de lui le parfait soutien d’équipe.

: un excellent guérisseur qui comprend le langage de la nature et peut invoquer les forces de la nature. Entre autres, ses capacités à soigner ses compagnons et à immobiliser ses adversaires font de lui le parfait soutien d’équipe. Barbare : un guerrier sans peur qui se jette dans la bataille sans hésitation. Son domaine est d’infliger de puissants dégâts physiques en combat rapproché.

: un guerrier sans peur qui se jette dans la bataille sans hésitation. Son domaine est d’infliger de puissants dégâts physiques en combat rapproché. Chevalier : un guerrier héroïque qui encourage ses camarades à se battre. Renforcer et protéger les membres de l’équipe est sa tâche principale.

: un guerrier héroïque qui encourage ses camarades à se battre. Renforcer et protéger les membres de l’équipe est sa tâche principale. Archer : un chasseur discipliné caractérisé par une précision incroyable et des sens aiguisés. Il est donc idéal pour affaiblir les adversaires et infliger des dégâts à distance.

: un chasseur discipliné caractérisé par une précision incroyable et des sens aiguisés. Il est donc idéal pour affaiblir les adversaires et infliger des dégâts à distance. Sheed : un guerrier basé sur l’agilité, la technique et la force de son propre corps. En combat rapproché, il est capable d’affaiblir ses adversaires en s’attaquant à leurs points particulièrement vulnérables.

Mais le choix d’une classe n’est évidemment que le début. Au fil de votre progression, vous pourrez développer les capacités de votre personnage, améliorer son équipement et chercher de nouveaux objets pour renforcer son efficacité. Cette diversité prend surtout tout son sens en coopération, puisque les différentes classes sont conçues pour proposer des interactions et des synergies.

Un univers de Dark Fantasy qui laisse une grande place à la narration

Le MMORPG entend également proposer un véritable univers à découvrir, avec une direction artistique qui rappelle les RPG isométriques traditionnels. Bienvenue dans le monde de Taern, un territoire marqué par les conflits, les intrigues politiques et les nombreuses créatures qui menacent ses habitants. En dehors des grands enjeux du scénario, les difficultés du quotidien occupent également une place importante dans les aventures. On dispose ainsi d’un grand nombre de quêtes annexes scénarisées qui donnent davantage de contexte aux personnages et aux situations rencontrées.

Une enquête apparemment surnaturelle peut ainsi prendre une tournure bien plus terre à terre, tandis que certaines rencontres permettent d’en apprendre davantage sur les tensions qui traversent les différentes régions. L’univers du jeu va d’ailleurs vous dépayser avec ses villes, villages, montagnes, ruines et autres lieux dangereux.

Une aventure à vivre seul ou avec ses amis

Si vous préférez généralement avancer à votre rythme, sachez que Broken Ranks propose également des activités accessibles en solitaire. L’exploration, les quêtes et certains affrontements permettent ainsi de progresser sans nécessairement devoir intégrer un groupe à chaque instant. Pour autant, nous sommes bien face à un MMORPG, ce qui inclut un axe coopératif important. Vous pourrez rejoindre d’autres aventuriers pour affronter des ennemis plus redoutables, participer à des activités communes ou intégrer une guilde.

Cette dimension collective nous ramène également à ce que l’on évoquait pour le système de combat, à savoir les différentes synergie entre les classes. En outre, Broken Ranks permet aux joueurs PC et Android de se retrouver sur les mêmes serveurs. Il n’est donc pas nécessaire que vos amis possèdent le même appareil que vous pour partager une aventure, à condition de choisir le même serveur.

La possibilité de retrouver sa progression sur PC et Android

Autre argument intéressant de cette adaptation : si vous possédez déjà un compte Broken Ranks sur PC, vous n’avez pas besoin de recommencer intégralement votre aventure sur smartphone. Il suffit de vous connecter avec votre compte existant pour retrouver vos personnages, votre progression et vos objets. Les achats liés au compte sont également partagés entre les deux versions.

Concrètement, cela permet d’alterner entre votre PC et votre téléphone en fonction de vos envies. Vous pouvez par exemple lancer une quête dans le métro avant de poursuivre sur votre PC une fois rentré à la maison. L’inverse fonctionne également pour les nouveaux joueurs qui découvrent Broken Ranks directement sur Android. Un avantage non négligeable lorsqu’on sait à quel point un MMORPG peut demander de l’investissement sur la durée.

Un MMORPG gratuit qui continue de s’enrichir en 2026

Enfin, l’autre grande force de Broken Ranks est son suivi très actif. Whitemoon Games continue de faire évoluer son MMORPG avec des mises à jour qui concernent aussi bien les joueurs expérimentés que les débutants. En mai 2026, l’extension gratuite « In Cold Blood » a notamment ajouté une nouvelle région et un affrontement de haut niveau contre le boss Volkhard. Plus récemment, les développeurs ont modernisé le fonctionnement des guildes et enrichi les premières heures de jeu.

La mise à jour d’octobre a ainsi introduit un nouveau boss accessible dès le niveau 8, un tutoriel destiné à mieux comprendre les équipements rares ainsi que de nouvelles activités d’exploration autour de Trentis. Autant d’ajouts qui cherchent à rendre les débuts de l’aventure plus intéressants. Le tout est accessible gratuitement, sur PC comme sur Android. Broken Ranks dispose également d’une boutique proposant des éléments cosmétiques et divers avantages, mais Whitemoon Games assure avoir conçu son modèle économique pour ne pas rendre les achats indispensables à la progression. D’autant que la monnaie premium peut aussi être obtenue grâce aux échanges entre joueurs.

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Avec cette arrivée sur mobile, c’est donc une nouvelle occasion de se lancer dans un MMORPG qui a déjà plusieurs années de contenu derrière lui et qui continue d’évoluer. Broken Ranks est disponible gratuitement sur PC et, à compter de son lancement mondial du 21 octobre 2026, sur Android via Google Play. Si son univers et ses combats tactiques vous intéressent, vous pouvez découvrir le jeu sur sa page officielle Google Play. Utilisez le code « actugaming » à l’inscription pour profiter de bonus. Sachez qu’une version iOS est également en développement.