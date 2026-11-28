Le format choisi par Team Cherry fut en réalité un ensemble de journaux de développeur, accompagné d’un trailer de présentation pour chacun de ces trois jeux dont aucun ne dispose encore de date de sortie hormis un vague « quand ils seront prêts », avant de passer à la présentation du nouveau trailer pour Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow. La présentation était surtout l’occasion de préciser que ces trois jeux sortiront sous le label Team Cherry Presents, le studio australien voulant faire profiter de son expertise pour aider d’autres studios à sortir leurs jeux, tandis qu’un quatrième membre est venu renforcer les rangs du trio original, Huy Le, nouveau directeur technique des jeux de ce label.

Blokkan: Secret of the Walking City

Le premier jeu présenté a été développé par un seul homme, Rohan Fraser et sera donc édité par Team Cherry. Blokkan: Secret of the Walking City était en réalité d’abord un roman graphique créé par Fraser, dessinateur et artiste de bande dessinée à l’origine, adapté pour la première fois en jeu vidéo. Dans Blokkan, vous incarnerez le détective Abe Lightfoot et son assistant Momo qui sont contraints de stopper leur voyage en dirigeable à cause d’une tempête et qui atterrissent dans une ville des cieux, un monde peuplé de robots, avant de se mettre à résoudre une enquête.

Vous allez donc devoir rassembler des indices, interroger des témoins clés voire même accuser des suspects à travers les rues de cette ville ambulante, tout en résolvant casse-têtes et autres énigmes complexes. Un univers entièrement dessiné à la main et rempli de personnages animés dans la pure tradition, et accompagné par la musique du compositeur Christopher Larkin, aussi à l’œuvre sur Hollow Knight: Silksong.

Radio Rain

Le second jeu présenté par Team Cherry dans cette présentation, c’est Radio Rain, un jeu d’aventure et de plateforme en 2D façon pixel-art développé par Lukas Stobie, développeur indépendant et compositeur de musiques lo-fi. Radio Rain prend place dans un monde mélancolique, et surtout pluvieux, dans lequel se voit téléportée la jeune Cass ! Votre objectif sera d’explorer les rues ruisselantes de ce monde en constante tempête, mais aussi d’affronter des créatures malicieuses pour retrouver votre chemin en compagnie de votre compagnon, l’esprit de la flamme Ember.

Mais surtout, vous serez bercé par une mystérieuse émission de radio et des musiques lo-fi mélancoliques. Votre compagnon vous aidera notamment à redonner vie à des machines abandonnées grâce à son pouvoir, vous permettant de débloquer de nouveaux chemins et opportunités de vous rapprocher de votre destination, en parcourant un monde coloré et regorgeant de secrets ou de rencontres surprenantes.

The Botanist and the Translator

Enfin, le dernier jeu présenté par les membres de l’équipe Team Cherry c’est The Botanist and the Translator, un jeu d’exploration et de casse-têtes cozy, développé par Makoto Koji, illustratrice, développeuse et doubleuse de métier. Le jeu nous place dans la peau de Hatti, une botaniste enquêtrice, qui est toujours accompagnée d’Oliver, son traducteur pour le langage animal. Appelés à enquêter sur une planète lointaine concernant un grand mystère végétal, Hatti et Oliver vont devoir percer ce mystère mettant en péril toute forme de vie sur cette planète.

L’exploration se fait en 2D à travers plusieurs biomes et lieux luxuriants renfermant des trésors cachés, des champs fleuris aux cours d’eau, tandis que vos connaissances en botanique vous aideront à résoudre des mystères divers. Oliver vous aidera à communiquer avec la faune locale en reproduisant le rythme de quatre langues animales. Un jeu sans prise de tête, où prendre son temps sera même recommandé, tout comme tisser des liens avec ces habitants d’un genre… spécial. La partition musicale est signé Yunomi, compositeur de musiques spacebop pour le jeu.

Pour revor l’intégralité de la présentation signée Team Cherry, n’hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube officielle du studio.