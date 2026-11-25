Quels jeux PS Plus Essential en décembre 2026 ?

Et on ne va pas se mentir, pour ce mois de décembre sur le PlayStation Plus, la sélection sent un peu le réchauffé avec des titres qui ne sont plus tout récents. Le premier a beau être un remake fraîchement sorti, il réhabilite surtout deux jeux un peu vieux, tandis que le deuxième accuse le poids des années et sera bientôt remplacé par sa suite. Le dernier est un peu plus frais et vous fera frissonner, et pas de froid.

Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour décembre 2026 :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?

Les jeux seront disponibles le mardi 1er décembre. Vous pourrez les retrouver dans l’onglet PlayStation Plus de votre console le jour J. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour récupérer les jeux du mois en cours, qui sont Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered, et Monster Train 2.