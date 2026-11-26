L’envie du tour par tour est pourtant présente depuis longtemps

Avec Final Fantasy Resonance, la saga fait un vrai bond dans le passé en tablant sur un système au tour par tour très réussi et une esthétique en pixel-art qui a su séduire le public. Depuis la sortie du titre, les compliments au sujet de cet épisode sont nombreux, et les premiers à en être surpris, ce sont bien ceux qui ont développé cet opus.

Dans une interview accordée à Game Spark (traduite par Automaton), Keisuke Nakashima exprime à quel point il est étonné de voir le public avoir envie de tour par tour :

« Je trouve que les jeux Final Fantasy en 3D et axés sur l’action sont eux aussi formidables. Mais j’ai été surpris de constater à quel point nombreuses sont les personnes, que ce soit au Japon ou à l’étranger, qui aspirent à retrouver le type de Final Fantasy dont elles gardent le souvenir, avec ses combats classiques au tour par tour et ses graphismes en pixel art. »

Hiroto Furuya, réalisateur, s’attendait quant à lui à des retours plus mitigés, à cause de l’orientation rétro du jeu et du fait qu’il vienne d’un jeu mobile :

« Je pense que le fait qu’un jeu au contexte aussi atypique ait été approuvé par un si grand nombre de personnes constitue un point positif pour l’ensemble du secteur, et, pour ma part, je suis très heureux de constater cela. »

On en vient alors à se demander s’il n’y a pas une certaine déconnexion qui règne chez Square Enix. Cela fait des années que le public réclame certains systèmes tandis que les dirigeants de chaque projet (de Naoki Yoshida à Naoki Hamaguchi) sont persuadés que le monde, et particulièrement la jeunesse, n’est attiré que par l’action. Preuve en est que non. De quoi donner un peu de grain à moudre à l’éditeur pour le futur de la saga ?