En attendant un vrai DLC

La mise à jour 1.9.0 de Mario Kart World a surtout pour but de modifier votre perception de certains circuits pour renouveler un tant soit peu votre routine sur le jeu. 8 d’entre eux proposeront de nouveaux tracés qui devraient changer vos habitudes, à savoir :

Plage Koopa 2

Bateau volant 2

Circuit Mario Bros. 2

Cité Fleur-de-sel 2

Désert du Soleil 2

Alpes DK 2

Souk Maskass 2

Stade Wario 2

Il en est de même avec deux nouveaux tracés pour le mode Survie, l’un des modes les plus plébiscités du jeu mais qui tourne vite en rond. Cela permet d’ajouter un peu de fraicheur en attendant de vrais nouveaux environnements qui arriveront sans doute avec une extension payante. Vous pouvez aussi profiter de la fonctionnalité Replay qui est enfin disponible, afin de revisionner vos meilleures courses. La mise à jour s’accompagne aussi d’un tas d’équilibrages histoire de corriger quelques imperfections qui subsistaient.

Puisque l’on approche de la mise à jour 2.0.0, on se dit que c’est peut-être ici la dernière mise à jour avant l’arrivée d’un contenu plus massif pour le jeu, avec un DLC à l’horizon. Rendez-vous en tout cas en 2027 pour savoir si c’est le cas, puisque l’on doute que d’autres contenus arriveront en jeu d’ici la fin de l’année.