Il est temps de maitriser les vagues sur Switch 2

Oubliez la grisaille pendant quelques secondes, car Nintendo a envie de vous ramener en été avec sa dernière addition à l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Le constructeur vient d’ajouter le jeu de courses Wave Race: Blue Storm à son catalogue, afin de faire redécouvrir l’un des premiers jeux de la GameCube, car il est sorti en même temps que cette console mythique en 2001.

Dès aujourd’hui, seulement si vous disposez d’une Switch 2 et de l’abonnement cité plus haut, vous pouvez donc prendre votre jet-ski pour jouer à cette suite de Wave Race 64, qui vous propose des courses endiablées sur l’eau, seul ou à plusieurs (jusqu’à 4 personnes en écran partagé). À vous les sensations fortes dans cet épisode qui propose des circuits à connaitre sur le bout des doigts pour y dénicher les raccourcis, tout en étudiant chaque tracé pour savoir quand utiliser votre boost au meilleur moment, et ce dans plusieurs modes de jeu qui sont tous présents sur ce portage. Un petit goût d’été avant l’hiver, ça ne vous fera pas de mal.