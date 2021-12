Splinter Cell : Ubisoft confirme le développement d’un remake, voici les premiers détails

On y croyait plus vraiment depuis quelques années, mais quelques rumeurs crédibles ont ravivé l’espoir d’un retour de la licence Splinter Cell ces derniers temps. On parlait même d’un monde ouvert tout récemment, et Ubisoft a décidé de prendre les devants pour couper court à toutes les fuites. Oui, l’éditeur français prépare un nouveau jeu Splinter Cell, mais il s’agira d’un remake.

Les premiers détails du remake

Ubisoft surprend donc son monde aujourd’hui en annonçant qu’un remake de Splinter Cell est bel et bien en développement actif chez l’équipe d’Ubisoft Toronto. La première information connue sur le jeu, c’est qu’il utilisera le moteur Snowdrop, qui sera aussi utilisé dans Avatar: Frontiers of Pandora et le prochain jeu Star Wars.

Chris Auty, qui a longtemps travaillé chez Crytek, est ici le directeur créatif de ce remake. On nous précise alors que ce remake aura pour but de faire ressentir les sensations d’antan du premier jeu, tout en s’adaptant aux standards de l’époque pour offrir plus de confort. Ceci dit, pas d’open-world en vue, il s’agira bien d’un jeu linéaire.

L’équipe précise que l’un des axes les plus importants de ce remake est de conserver l’envie de « redéfinir le jeu d’action-infiltration », en offrant tous les outils aux joueuses et joueurs pour devenir un vrai fantôme, que ce soit via ses gadgets ou les différentes possibilités d’approche. Le level-design de chaque carte promet donc d’être soigné jusqu’à la moindre parcelle, et l’infiltration semble bien être au coeur de toute l’expérience (encore heureux).

L’équipe précise aussi étudier de très près les dernières innovations concernant l’éclairage, un élément très important dans les jeux Splinter Cell, mais aussi sur l’intelligence artificielle.

Le projet en est encore à ses balbutiements, et le studio est en plein recrutement, ce qui indique qu’Ubisoft ne prévoit pas de le montrer prochainement. On notera également que Auty prévoit que ce remake permettra à la série de connaitre un vrai renouveau :

« Avec ce remake, nous construisons une base solide pour le future de Splinter Cell. »

Un remake avant un vrai opus inédit donc ? L’avenir nous le dira.