On appelle ça une Macronade

Pour celles et ceux qui ne savent pas réellement de quoi on parle ici, notez simplement que le terme « AAA » désigne généralement des productions à gros budget avec des moyens humains importants. Yves Guillemot, président d’Ubisoft, préférait parler de « AAAA » (avec un « A » de plus donc) pour désigner Skull & Bones, laissant sous-entendre que le projet était plus massif que d’autres AAA habituels de l’éditeur, histoire de justifier un peu plus son prix de base. La réception du jeu a cependant été catastrophique, avec un budget que l’on peinait à réellement ressentir, la faute à une production chaotique qui s’est étirée sur bien trop d’années.

Depuis, le terme « AAAA » est sujet de moqueries. L’avocat en charge de défendre le dossier du plaignant a alors insisté sur le fait que les propos d’Yves Guillemot étaient « trompeurs », ce à quoi Ubisoft rétorque que ce n’est pas le cas. L’entreprise préfère parler de « déclarations subjectives » et d’« exagérations classiques » (le terme anglais étant « puffery », notion juridique liée à la publicité d’un produit) pour vanter les mérites d’un jeu. Autrement dit, il se défend d’avoir manipulé le public pour le pousser à l’achat. Puisque le terme « AAA » est de toute façon mal délimité, Ubisoft peut assez facilement se cacher derrière cela pour son hyperbole.

L’avocat du plaignant répond à cela que ce terme a pourtant été employé lors d’une discussion avec les investisseurs à l’occasion de la présentation d’un bilan trimestriel, ce qui veut dire qu’Yves Guillemot aurait pu mieux choisir ses mots, sachant que ceux-ci allaient être vus comme véridiques auprès des actionnaires. Une affaire qui devrait en tout cas donner à réfléchir au prochain éditeur qui voudrait exagérer les mérites de son jeu en jouant à qui a le plus gros budget.