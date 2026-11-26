Un rejet étonnant sur le papier

Les employés de Rockstar devaient voter pour la reconnaissance du Rockstar Game Workers Union (RGWU), un syndicat qui avait pour but d’être relié à l’Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), un grand groupe syndical qui aide notamment les personnes licenciées actuellement en procès contre le studio. 93,2 % des personnes concernées ont voté (1 544 pour être précis), pour un résultat sans appel puisque 75 % d’entre elles ont voté contre la reconnaissance du syndicat, les 25 % restants étant pour, selon le journaliste Jason Schreier.

Ce dernier explique que l’une des causes de ce refus vient peut-être du fait que les conditions de travail se sont améliorées chez Rockstar ces derniers temps, avec une culture du crunch un peu moins présente. Ce que le mouvement syndical reconnaissait, mais il souhaitait surtout mettre en place des mesures afin que le studio ne puisse plus revenir en arrière et relancer de mauvaises habitudes. On pourra également supposer que le procès qui est en cours autour des licenciements liés au mouvement de syndicalisation (c’est du moins ce qui est avancé du côté des licenciés) n’a pas aidé dans ce contexte.

Le journaliste Chris Kerr rappelle que malgré cela, le RGWU existe toujours et représente des centaines d’employés, mais ce vote aurait pu permettre d’établir « un cadre formel » afin qu’il puisse peser dans la balance et avoir de vraies négociations avec la direction de Rockstar. Sur le site Vertical Slice, il évoque aussi le cas particulier des syndicats au Royaume-Uni, qui sont plus populaires dans le public que dans le secteur privé.