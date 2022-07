Ubisoft annule le développement de Ghost Recon Frontline et de Splinter Cell VR

Ce n’était décidément pas la journée d’Ubisoft. Le dernier bilan fiscal de l’éditeur a été riche en informations, mais on retiendra surtout le report d’Avatar: Frontiers of Pandora ainsi que de celui d’un jeu encore non-annoncé, décrit comme étant de plus petite échelle que le jeu d’Ubisoft Massive. Mais il y avait encore des choses à creuser du côté de l’actualité de l’éditeur, puisque le journaliste Stephen Tolito du site Axios nous apprend qu’Ubisoft a annulé le développement de quatre jeux différents, dont deux qui étaient déjà annoncés.

Quatre jeux annulés par surprise

Ubisoft has canceled development of Splinter Cell VR and Ghost Recon Frontline (and two other unannounced games) — Stephen Totilo (@stephentotilo) July 21, 2022

Les annulations de jeu sont quelque chose d’assez courant dans l’industrie, mais ceux-là devraient faire beaucoup parler d’eux. On apprend aujourd’hui qu’Ubisoft a mis fin au développement de Ghost Recon Frontline et de Splinter Cell VR, deux jeux qui avaient été annoncés publiquement.

Pour Ghost Recon Frontline, c’est un sacré aveu d’échec de la part d’Ubisoft. Lors de sa présentation, le battle royale avait été vivement critiqué et les premiers retours avaient forcé Ubisoft à retarder le projet pour le repenser complétement. Ce qui devait être un « cadeau » pour les 20 ans de la série Ghost Recon s’est donc vite transformé en cauchemar, et Ubisoft a visiblement décidé d’arrêter les frais ici.

Pour Splinter Cell VR, c’est un peu moins problématique étant donné qu’on savait très peu de choses sur le jeu, mais annuler un projet autour de Splinter Cell alors que la licence souhaite faire son retour prochainement avec un remake, ce n’est guère rassurant.

Et puis il y a aussi l’annonce de l’annulation de deux jeux non-annoncés, dont on ne serait rien. On ne sait pas s’il s’agissait de projet à grande échelle, de jeux premiums ou de free-to-play, mais Ubisoft a coupé les vannes, certainement pour ne plus trop s’éparpiller.

On ne sait pas pour vous, mais on est maintenant pas tout à fait serein pour le remake de Prince of Persia avec tout ça.