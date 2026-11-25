Il est l’or mon seignor

Si vous n’avez toujours pas réussi à obtenir le fameux Jeton de la Boutique Pirate qui fait tant parler, dépêchez-vous de relancer vos parties avant la clôture de la saison prévue le 5 décembre prochain. En effet, un événement de fin de chapitre, ça ne se manque pas et celui-là fait clairement monter la pression, avec probablement plusieurs révélations à la clé (dont celle de l’identité du Capitaine X et son lien avec l’univers et Géno notamment).

Date : Samedi 5 décembre

Samedi 5 décembre Heure : Lancement de l’événement à 20h – Ouverture des portes à 19h20

Lancement de l’événement à 20h – Ouverture des portes à 19h20 Où : Directement dans Fortnite. Pensez à vous connecter en avance pour accéder aux serveurs qui seront saturés.

Requiem pour un flou

En réalité, deux idées s’opposent à l’annonce de cet événement et selon les conversations menées entre les PNJ dans le jeu ces dernière semaines : Fortnite va-t’il poursuivre avec son Chapitre 8 comme cela paraît évident ? Ou le jeu d’Epic Games va-t’il plutôt tenter le tout pour le tout et organiser un gigantesque reboot de son histoire au point de recommencer de zéro ? Une sorte de « Chapitre 1 de Fortnite 2 » qui ne semble pas tout à fait idiot quand on voit comment l’histoire du jeu semble évoluer dernièrement mais qui semble aussi avoir atteint une sorte de limite narrative.

Reste l’interrogation sur le timing choisi par Epic Games. D’ordinaire, les Chapitres de Fortnite durent un an, et se terminent en décembre avec une mini-saison sponsorisée avant un gros événement de fin de Chapitre. Mais, à plusieurs reprises, les nouveaux Chapitres se sont vus être mis en avant pendant la cérémonie des Game Awards, qui se tiendra cette année le 10 décembre prochain. Alors, temps mort de 5 jours ou tout simplement divorce commercial entre les deux entités, nul ne sait.

Pas de panique, nous vous ferons un récap complet de l’événement ainsi que des nouveautés attendues pour la suite de Fortnite. Une chose est sûre, il faudra être devant votre télé ce samedi 5 décembre si vous souhaitez connaître le fin mot de l’histoire, ça vous fera toujours une pause dans vos sessions noctambules de GTA 6.