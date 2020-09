Des jeux Splinter Cell, Assassin’s Creed et bien d’autres arrivent sur l’Oculus Quest 2

Maintenant que l’Oculus Quest 2 est officiellement dévoilé, Facebook a pu dans le même temps annoncer tout un tas de partenariats pour les jeux qui arriveront prochainement sur le casque VR.

La liste des jeux déjà confirmés sur l’Oculus Quest 2

Si le casque Oculus Quest 2 sera rétrocompatible et profitera d’abord de l’entièreté du catalogue de son prédécesseur, cela n’a pas empêché Facebook de dévoiler de nombreux jeux qui sont prévu pour l’Oculus Quest. On retrouve parmi eux quelques surprises, que nous vous listons juste ici.

Des jeux Splinter Cell et Assassin’s Creed

Comme d’habitude, Ubisoft effectue des partenariats avec tous les acteurs du marché, et l’Oculus Quest pourra bien profiter de jeux inédits de la part de l’éditeur. Et pas n’importe lesquels, puisque l’on pourra prochainement retrouver un jeu Assassin’s Creed sur la plateforme, ainsi qu’un nouveau jeu Splinter Cell.

Oui, vous ne rêvez pas, Sam Fisher va bien faire son retour mais visiblement seulement en VR. Un ultime pied-de-nez de la part d’Ubisoft qui semble ne pas entendre les demandes des fans, même si les amateurs de VR pourront se délecter de cette nouvelle aventure avec grand plaisir.

Les deux titres sont actuellement en développement et ont été confiés à Ubisoft Red Storm, avec le soutien de Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf, et Ubisoft Mumbai.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Cette nouvelle aventure vous entraînera sur Battu et sur le décor représenté à Galaxy’s Edge, la zone Star Wars que l’on peut visiter à Disneyland Resort en Californie. On retrouvera ici plusieurs personnages célèbres, de C-3PO à Yoda. Le titre devrait être disponible cet hiver.

Jurassic World Aftermath

Une autre grande saga s’invite sur l’Oculus Quest, avec cette fois Jurassic World Aftermath qui prendra place deux ans après la fermeture du parc, où votre personnage devra dénicher des recherches perdues lors de l’évacuation de l’île. Il faudra alors veiller à ne pas servir de repas aux créatures restées sur place.

Population: One

Le genre du Battle Royale s’invite dans la VR avec Population: One, qui proposera des affrontements très verticaux avec la possibilité de grimper sur les murs et de voler. De nombreuses mises à jour et événements arriveront suite à la sortie du titre.

Beat Saber : Multijoueur et Pack BTS

Beat Saber, star de la VR, sera bien évidemment jouable sur le casque Oculus Quest 2, mais on apprend aujourd’hui que le multijoueur va enfin débarquer dans le titre, et ce dès le lancement du casque, à savoir le 13 octobre. En plus de cela, un pack spécial dédié au groupe très populaire BTS va voir le jour en novembre, avec l’ajout de 12 chansons.

Myst

Le célèbre jeu d’énigmes débarquera prochainement sur la plateforme, avec une expérience complètement ré-imaginé, qui vous offrira un autre regard sur le jeu de 1993.

The Climb 2

Si vous souhaitez vous prendre pour Spider-Man, vous serez tenté par The Climb 2, suite logique du premier opus développé par Crytek. Cet opus aura droit à 15 maps inédites et des objectifs à accomplir pour tenter d’être le meilleur face aux autres joueurs partout dans le monde.

Warhammer 40,000 Battle Sister

Puisque la licence Warhammer ne se repose jamais, elle q’attaque maintenant à la VR avec Warhammer 40,000 Battle Sister, qui sortira cet hiver et qui nous mettra dans le peau de la soeur Ophelia face à des centaines d’ennemis à trucider.

Pistol Whip: 2089

Pistol Whip: 2089 est un nouveau contenu pour Pistol Whip qui ajoutera une nouvelle histoire, mais aussi des nouvelles armes, une nouvelle bande-son et des ennemis inédits.

Sniper Elite VR

La célèbre licence de Rebellion s’installe sur le casque VR en proposant une aventure située durant la Seconde Guerre Mondiale, en Italie, avec tout ce qui fait le sel de la série, le tout en réalité virtuelle.

On notera aussi que The Walking Dead: Saints & Sinners, Medal of Honor: Above and Beyond, Kizuna AI – Touch the Beat!, Rez Infinite, Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! et Little Witch Academia VR seront aussi disponibles sur la plateforme.