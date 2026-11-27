Black Friday 2026 : les meilleurs bons plans jeux vidéo et high-tech (Switch 2, PS5, manettes, SSD…)
Le Black Friday 2026 bat son plein ce vendredi 27 novembre, et les offres resteront pour la plupart en ligne jusqu’au Cyber Monday, le lundi 30 novembre, sauf rupture de stock. Après une année marquée par la hausse du prix des consoles, c’est l’occasion de s’offrir une Nintendo Switch 2 sous les 450 €, une manette, un SSD ou quelques jeux PS5, Switch 2 et Xbox à prix réduit. Voici notre sélection des meilleurs bons plans jeux vidéo et high-tech encore disponibles.
Retrouvez ici les meilleures offres jeux vidéo du Black Friday.
Offres Consoles Black Friday
- Pack Nintendo Switch 2 + Switch Sports Resort à 459,99 €
- Chez Amazon
- Chez Cdiscount
- Pack Nintendo Switch 2 + Zelda Ocarina of Time à 499,99 €
- Chez Cdiscount
Offres jeux vidéo Black Friday
PlayStation 5
- Marvel’s Wolverine à 47,94 €
- Star Wars Galactic Racer Deluxe à 39.99€
- Stellar Blade à 39.99€
- Call of Duty: Modern Warfare 4 à 54,99 €
- Saros à 39.99€
- Ace Combat 8 à 59.99€
- EA Sports FC 27 à 40,39 €
- Ghost of Yōtei Édition complète à 51,94 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition à 42 €
- Dragon Quest VII Reimagined à 33.68€
- Dragon Quest I & II Remake à 33,68€
- Star Wars Zero Company à 38,62 €
- Marvel’s Spider-Man 2 à 39,99 €
- Echoes of Aincrad à 31.35€
- The Last of Us Part I à 31,14 €
- The Last of Us Part II Remastered à 25,94 €
- Resonance A Plague Tale Legacy à 29.99€
- God of War Ragnarök à 24,99 €
- Ratchet & Clank Rift Apart à 29.99€
- Astro Bot à 43,99€
- Split Fiction à 24,48€
- Rise of the Ronin à 24,99 €
- MXGP26 à 39.90€
- Shinobi Art of Vengeance à 16,99€
- Assasin’s Creed Shadows Edition Limitée à 27.99€
- Horizon Zero Dawn Remastered à 18,74 €
- Rayman: 30th Anniversary Edition à 17.11€
- Demon’s Souls à 29.99€
- MOUSE: P.I. For Hire à 16,99 €
- NBA 2K27 à 29.99€
Nintendo Switch 2
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 51,49 €
- Star Wawrs Outlaws Edition Gold à 24.99€
- Légendes Pokémon Z-A Nintendo Switch 2 Edition à 54.99€
- Dragon Ball Sparking Zero à 30.88€
- Tales of Arise – Beyond The Dawn Edition à 23.32€
- Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée à 23,78€
- Final Fantasy VII Remake Intergrade à 24.99€
- Call of Duty: Modern Warfare 4 à 56,99 €
- LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir à 35,75 €
- EA Sports FC 27 à 32,83 €
- Cyberpunk 2077 à 32.99€
- Shinobi Art of Vengeance Deluxe à 24.99€
- Split Fiction à 37.99€
- Hello Kitty Island à 35.99€
- Disney Dreamlight Valley à 25.40€
- NBA 2K27 à 29.99€
Nintendo Switch
- Bluey’s Happy Snaps à 22.99€
- Disney Epic Mickey: Rebrushed à 18,99 €
- Astérix & Obélix Mission Babylone à 21,21€
Xbox Series X|S
- Control Resonant à 39.99€
- Call of Duty: Modern Warfare 4 à 54,99 €
- EA Sports FC 27 à 40,39 €
- Ace Combat 8 à 59.99€
- Star Wars Zero Company à 38,62 €
- NBA 2K27 à 29.99€
Accessoires consoles
- Manette DualSense à 54,99 €
- Manette DualSense Edge à 168,84€
- Razer Wolverine V3 Pro 8K PC à 124,84€
Réalité virtuelle
- Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 inclus à 295,99 €
- PlayStation VR2 à 349 €
- Aussi dispo à 339€ chez Cdiscount avec le code 10DES129
Casques gaming
- SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2 à 139,99 €
- SteelSeries Arctis Nova 5P (PS5) à 89,99 €
- HyperX Cloud III S Wireless à 85,99 €
- Corsair Void v2 Wireless à 69,99 €
- Turtle Beach Stealth 500 (PS5 et PC) à 49,99 €
- Razer BlackShark V2 X à 36,99 €
Souris et claviers
- Souris Razer Basilisk V3 à 34,99 €
- Souris Logitech G305 LIGHTSPEED à 28,89 €
- Souris Logitech G502 HERO à 27,88 €
- Clavier Corsair K70 MAX RGB à 139,99 €
- Clavier Logitech G213 Prodigy à 34,99 €
Stockage : SSD, cartes microSD et disques durs
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 850X 1 To à 235,96 €
- SSD Samsung 990 1 To à 153,99 €
- Carte SanDisk microSD Express 256 Go (compatible Switch 2) à 56,37 €
Sur les consoles et les jeux les plus demandés, les stocks fondent vite et certains prix remontent dans la journée : mieux vaut ne pas trop attendre si une offre vous intéresse. Repassez sur cette page d’ici le Cyber Monday, elle sera complétée si de nouvelles promotions valent le détour.