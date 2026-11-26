EA Sports FC 27 dévoile la onzième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la onzième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Onzième TOTW !
- Le gardien : Atubolu (81).
- La défense : Jacobo Ramon (80), Coppola (80), Chavez (80) et Bathmann (80).
- Le milieu de terrain : Pedri (91), Rabiot (86), Galeno (83), Van de Donk (83), DiBernardo (82), Okafor (80), Afonso Moreira (80) et Klaassen (80).
- L’attaque : Malen (84), Vlahovic (83), Ngumoha (82), Keukelaar (82), Evander (81), Merentiel (80), McBurnie (80), Zabiri (80), Yildrim (80) et Lind (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.