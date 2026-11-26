Un nouveau mode de jeu pour rallonger une durée de vie colossale

Tout comme les deux premiers opus, Xenoblade Chronicles 3 bénéficiera de quelques améliorations lors de son passage sur Switch 2. Déjà sur un point de vue technique, puisque le jeu sera disponible en 60 images par seconde et en 4K, ce qui ne lui fera vraiment pas de mal tant la lisibilité peut parfois être compliquée en plein milieu de l’action. Même en mode portable, le framerate restera le même, tandis que la résolution baissera à 1080p.

En plus d’un doublage étendu sur plus de scènes, on retrouvera aussi un nouveau mode de jeu nommé « Chambre des héros ». Dans celui-ci, vous aurez droit à un autre point de vue avec une caméra surélevée et des hordes de monstres qui vont défiler sur votre équipe. Plus vous éliminerez d’ennemis, plus vous pourrez débloquer des améliorations en chemin, tandis que des upgrades permanentes pourront être gagnées entre chaque partie. C’est l’occasion de profiter du casting complet du jeu, comme Shimmer, qui est un personnage inédit pour ce portage.

Cette version Switch 2 de Xenoblade Chronicles 3 sera disponible dès le 3 décembre prochain. Rappelons que la mise à niveau sera bien payante si vous possédez le jeu sur Switch.