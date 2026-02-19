Ubisoft licencie 40 personnes au sein de son studio à Toronto et promet que Splinter Cell Remake est toujours en développement

Le développement du remake de Splinter Cell se poursuit malgré tout

Le site MobileSyrup a pu confirmer auprès d’Ubisoft que l’éditeur venait de licencier 40 personnes au sein de son studio basé à Toronto, en sachant que le studio en compte environ 500. Cela est une nouvelle fois justifié par la grande restructuration qu’est en train d’effectuer l’éditeur :

« Cette décision n’a pas été prise à la légère et ne remet aucunement en cause le talent, le dévouement ou la contribution des personnes concernées. Notre priorité est désormais de les accompagner dans cette transition grâce à des indemnités de départ complètes et un solide service d’aide à la réinsertion professionnelle. »

Ubisoft Toronto a déjà connu un plan de licenciements en 2024 avec plus d’une trentaine de personnes mises à la porte. Il était venu en renfort sur le projet de remake de Prince of Persia, qui était principalement géré par Ubisoft Montréal. Le studio est aussi connu pour son travail sur de nombreux jeux de l’éditeur, de Far Cry Primal en passant par les derniers Watch Dogs.

Actuellement, il développe le remake de Splinter Cell, et à ce sujet, Ubisoft a voulu confirmer que ce projet était toujours en cours malgré les licenciements annoncés aujourd’hui. À la vue de ce qui est arrivé avec Prince of Persia, difficile d’être confiant pour autant.