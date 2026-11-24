Votez dès maintenant pour les Steam Awards afin d’élire les meilleurs de ces 10 dernières années
Les Game Awards n’offrent finalement que peu d’importance aux votes du public, mais il existe quelques cérémonies où vous pouvez avoir un vrai impact sur les gagnants. Comme les Steam Awards, qui fêtent cette année leur dixième anniversaire. À cette occasion, Steam a eu l’idée de revenir en arrière pour vous demander non pas d’élire les meilleurs jeux de cette année, mais ceux de la dernière décennie.
Qui sera le jeu de la décennie parmi les jeux de l’année ?
C’est une vraie rétrospective que Steam vous offre aujourd’hui avec ses Steam Awards, répartis dans 14 catégories. Et c’est à vous de décider des nommés. Vous pouvez suggérer vous-mêmes un titre qui mériterait d’être nommé dans chacune de ces catégories, en sélectionnant soit un jeu auquel vous avez joué (Steam vous le recommandera), soit n’importe quel autre si l’envie vous chante.
Seule exception ici, la catégorie Panthéon, qui regroupe quant à elle déjà 10 nommés. Pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit des grands gagnants de chaque Steam Awards des années passées. On retrouve donc de sacrés jeux, à savoir :
- GTA 5
- The Witcher 3
- PUBG: Battlegrounds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Red Dead Redemption 2
- Resident Evil Village
- Elden Ring
- Baldur’s Gate 3
- Black Myth Wukong
- Hollow Knight Silksong
Vous devrez faire votre choix parmi tous ces prétendants (l’image en tête de cet article n’est pas du tout là pour vous influencer voyons), mais pour le reste, les votes sont ouverts pour déterminer les nommés avant le 17 décembre prochain. Notez enfin que voter vous rapportera quelques points d’expérience sur votre compte Steam avec un badge à obtenir en remplissant certaines étapes. Tous les détails sont à retrouver sur la FAQ de l’événement sur Steam.