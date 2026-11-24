Qui sera le jeu de la décennie parmi les jeux de l’année ?

C’est une vraie rétrospective que Steam vous offre aujourd’hui avec ses Steam Awards, répartis dans 14 catégories. Et c’est à vous de décider des nommés. Vous pouvez suggérer vous-mêmes un titre qui mériterait d’être nommé dans chacune de ces catégories, en sélectionnant soit un jeu auquel vous avez joué (Steam vous le recommandera), soit n’importe quel autre si l’envie vous chante.

Seule exception ici, la catégorie Panthéon, qui regroupe quant à elle déjà 10 nommés. Pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit des grands gagnants de chaque Steam Awards des années passées. On retrouve donc de sacrés jeux, à savoir :

GTA 5

The Witcher 3

PUBG: Battlegrounds

Sekiro: Shadows Die Twice

Red Dead Redemption 2

Resident Evil Village

Elden Ring

Baldur’s Gate 3

Black Myth Wukong

Hollow Knight Silksong

Vous devrez faire votre choix parmi tous ces prétendants (l’image en tête de cet article n’est pas du tout là pour vous influencer voyons), mais pour le reste, les votes sont ouverts pour déterminer les nommés avant le 17 décembre prochain. Notez enfin que voter vous rapportera quelques points d’expérience sur votre compte Steam avec un badge à obtenir en remplissant certaines étapes. Tous les détails sont à retrouver sur la FAQ de l’événement sur Steam.