Le rendez-vous est pris pour les Game Awards

Pas de nouvelle bande-annonce du jeu à se mettre sous la dent pour le moment, mais ça ne saurait tarder. CI Games a en effet annoncé que Lords of the Fallen II sortira en avril 2027, ce qui est techniquement un autre léger report pour le jeu, qui devait initialement sortir cet automne avant d’être annoncé pour le premier trimestre de l’année prochaine.

Si le studio ne veut pas encore préciser la date, ce n’est qu’une question de jours, puisqu’il prévient que l’on en saura un peu plus à ce sujet en décembre. Pas besoin de se triturer le cerveau pour comprendre que le jeu fera parler de lui lors des Game Awards de Geoff Keighley du 11 décembre, sans doute avec une bande-annonce à la clé qui dévoilera la date de sortie exacte de ce Souls-like.

Lords of the Fallen II est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais également sur Nintendo Switch 2 a priori en même temps que sur les autres plateformes.