Tom Clancy’s Elite Squad

Au sein d'affrontements en 5 contre 5 en mode joueur contre joueur ou guilde contre guilde, Tom Clancy's Elite Squad offre l'opportunité de contrôler des personnages tirés des licences iconiques d'Ubisoft tels que Splinter Cell, The Division, Rainbow Six, Ghost Recon et d'autres. Bien sûr, chaque personnage peut être amélioré et possède également des capacités uniques. Enfin, le jeu permet de diriger ses personnages dans un mode campagne.