Prêt à poser la cerise sur le gâteau

Il aurait pu se garder l’information pour les Game Awards, mais visiblement, Team Cherry préfère communiquer en solo dans son coin. Le studio derrière Hollow Knight Silksong vient d’annoncer un livestream « Cherry Time! » dans lequel il promet « pas mal d’annonces palpitantes » tout en promettant de donner des nouvelles de Sea of Sorrow. On devrait donc en toute logique connaître la date de sortie de ce contenu, en espérant qu’il arrive relativement vite pour replonger dans cet épisode.

Il est intéressant de noter que le studio ne prévoit donc pas que de parler de l’extension, même s’il s’agira sans doute ici de son annonce majeure. N’espérez sans doute pas trop d’annonces autour d’éventuels autres jeux, mais peut-être des produits dérivés, des adaptations ou encore des annonces sur la structure du studio. L’événement sera en tout cas à suivre sur YouTube ce 27 novembre à 16 heures.

Rappelons que normalement, Sea of Sorrow devrait être une extension gratuite pour Hollow Knight Silksong, qui sortira sur toutes les plateformes où le jeu est disponible, c’est-à-dire… eh bien partout, sur toutes les machines de cette génération et celles de la précédente ainsi que sur la plupart des boutiques en ligne, sauf l’Epic Games Store.