Être à la hauteur de la saga, mais aussi du reste du marché

Depuis la sortie de Fable III, il y en a eu, des grands RPG occidentaux. Et c’est pour cela que Playground Games a choisi de s’inspirer autant des succès récents que de la trilogie de Lionhead. Surtout pour un projet long d’une dizaine d’années, avec un studio qui regardait ce qui apparaissait sur le marché pour se mettre à niveau :

« En 2015, The Witcher 3 a redéfini ce à quoi doit ressembler un jeu de rôle et d’action en monde ouvert en s’imposant comme la référence absolue. Avec cette nouvelle norme, la licence Assassin’s Creed a elle aussi évolué vers une approche plus moderne avec Origins, Odyssey et Valhalla, en se transformant en RPG. Tous ces titres ne cessent de faire évoluer les attentes des joueurs, ce qui veut dire que se limiter à la trilogie Fable originale comme unique source d’inspiration ne suffirait pas à répondre aux exigences du public et du marché actuels. »

Et c’est aussi pour cela que ce nouveau Fable verra grand, très grand. Fulton évoque par exemple le fait d’avoir recruté des centaines d’acteurs pour enregistrer 150 000 lignes de dialogues. Comme le souligne GamesRadar, c’est presque trois fois plus qu’un Skyrim (60 000 lignes) et qu’un Mass Effect (40 000). Et Playground est clair sur le sujet, aucune de ces lignes n’est doublée par une IA. Ni par un casting français non plus, malheureusement.

Fable sortira le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.