Du contenu gratuit sera aussi proposé

Une mise à jour de Star Wars Galactic Racer arrivera dans le courant du mois de décembre, et celle-ci commencera déjà par apporter du contenu gratuit. On parle d’abord de lobbies privés gratuits pouvant accueillir 6 personnes, mais aussi de la possibilité de paramétrer vos touches. De nouveaux éléments de customisation seront présents, comme deux pilotes inédits et 8 scénarios Podracers.

Tout ça, c’est le contenu que vous pourrez retrouver sans rien payer, mais Fuse Games souhaite également que votre carte bleue sorte de votre portefeuille avec des véhicules tirés de la série The Mandalorian, et du film Solo: A Star Wars Story.

Dans le premier cas, vous retrouverez 3 speedsters aperçus dans la série (ou en tout cas inspirés par ce que le show a présenté), et pour ce qui est du long-métrage, c’est le M-68 Landspeeder qui sera disponible à l’achat. On ignore encore combien ce DLC va coûter, mais nul doute qu’il fera chavirer certains fans. Du moins, en attendant que des véhicules plus inspirés des films principaux soient disponibles à l’achat, ce qui manque un peu.

Star Wars Galactic Racer est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.