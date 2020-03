Ghost Recon Breakpoint : L’épisode 2 « Etat Profond » est disponible

Teasé il y a quelques jours, « Etat Profond », l’épisode 2 de Ghost Recon Breakpoint, est disponible dès aujourd’hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Pour l’occasion, un trailer de lancement a été mis en ligne.

Sam Fisher, mode immersif et week-end gratuit

Dans cette vidéo, on en apprend un peu plus sur le nouvel arc narratif ajouté au TPS. Sam Fisher, le légendaire Splinter Cell, a besoin de vous afin de capturer une cible qu’il surnomme le Stratège et de découvrir ce qu’est le mystérieux projet « CLAW ». Huit missions scénarisées, apportant un gameplay plus axé sur la discrétion et l’infiltration, seront accessibles gratuitement pour tous les possesseurs du Pass Année 1.

Pour rappel, l’épisode 2 s’accompagne de la mise à jour 2.0 qui inclut les classes Ingénieur et Échelon, l’Expérience Ghost, le mode immersif et réaliste du jeu, de nouvelles cartes pour Ghost War et de nombreux correctifs.

Notez également qu’un week-end gratuit permettant à tous les joueurs de profiter des fonctionnalités du titre sera organisée du 26 au 29 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.