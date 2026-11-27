Et cette fois, ce ne sont pas des s-Hornet

Le running gag de la présence Hollow Knight dans une présentation sans date de sortie semble avoir fait son temps, puisque cette prise de parole de la Team Cherry a permis de lever le voile sur la date de sortie de cette « première extension » de Silksong, Sea of Sorrow, prévue désormais pour le 11 décembre prochain, soit le lendemain des Game Awards. Deuxième bonne nouvelle : le DLC sera gratuit pour tous les détenteurs du jeu, sur tous les supports.

Un trailer un peu avare en images, surtout après un an d’attente de la part des fans, et qui nous montre les nouveaux environnements attendus dans cette extension basée sur le thème maritime. Des paysages peuplés de pièges retors et de nouvelles créatures tout aussi létales qu’étranges. Un thème aquatique parfaitement assumé jusqu’à la toute fin du trailer montrant Hornet en train de pêcher ! Alors nouvelle activité, quête secondaire ou tout simplement moment scripté avant l’apparition d’un boss à terrasser ?

Cette prise de parole est l’occasion de rappeler que l’édition physique de Hollow Knight: Silksong sur Nintendo Switch 2 et PS5 est sortie aujourd’hui au prix recommandé de 44,99 à 49,99€, mais trouvable bien moins chère chez d’autres commerçants. La version physique pour consoles Xbox est quant à elle prévue pour le 31 mars 2027.