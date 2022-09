Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage est un jeu d'action-aventure dans lequel on incarne Basim, un personnage déjà croisé durant Assassin's Creed Valhalla. On le retrouve ici plus jeune, 20 ans auparavant, dans la ville de Bagdad pour assister à son ascension en tant que maître Assassin, alors qu'il n'était qu'un simple voleur. L'action se déroule principalement à Bagdad avec une zone de jeu plus petite que les précédents épisodes. Cet épisode remet en avant les notions de parkour et d'infiltration, un peu oubliées par la série dans les derniers opus, et se veut être comme un hommage aux premiers Assassin's Creed.