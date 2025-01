Nintendo annonce officiellement la Nintendo Switch 2, voici à quoi ressemble la console en vidéo

Voici la Nintendo Switch 2

C’est la fin d’une longue histoire pour la Switch 2, ou plutôt le commencement de sa vie. Eh oui, nous parlons bien de la Nintendo Switch 2 car après des mois de spéculations, c’est bien comme cela qu’elle se nommera.

La nouvelle console de Nintendo est enfin réelle et le constructeur a décidé de l’officialiser avec une simple vidéo. Dans celle-ci, on y voit simplement que les fuites autour de la machine étaient bien réelles, avec des composants externes qui ne surprendront aujourd’hui personne.

Tout ce qui avait fuité était juste, avec des Joy-Con magnétiques qui se clipsent et qui peuvent être utilisés comme une souris grâce à un capteur infrarouge. On constate que les manettes sont plus grandes que sur la Switch numéro 1, tandis que le dock est lui aussi légèrement différents. Sur la Switch en elle-même, on remarquera un port USB en plus et surtout un support vertical plus souple que par le passé, mais aussi plus grand, afin d’être plus largement incliné.

On voit également ce qui semblent être les premières images de Mario Kart 9, même s’il vaut mieux ne pas trop aller en besogne ici. On dira simplement que la série sera de retour d’une manière ou d’une autre sur Switch 2.

Histoire de le rappeler au grand public qui n’aurait pas suivi l’affaire, Nintendo souhaite aussi rappeler que cette Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible. Aussi bien pour les jeux numériques sur l’eShop que pour vos cartouches physiques, que vous pourrez insérer dans la nouvelle console.

Quand sortira la Nintendo Switch 2 ?

Pour le moment, Nintendo ne souhaite pas trop rentrer dans les détails en dehors de cette confirmation. On a simplement la confirmation que la Nintendo Switch 2 sortira dans le courant de l’année 2025. Aucune autre date précise pour le moment.

Un Nintendo Direct à venir en avril

Si Nintendo ne veut pas trop en dire pour le moment, c’est parce qu’il garde ses billes pour un prochain Nintendo Direct. Et on pouvait penser que celui-ci arrivera plutôt vite, mais il faudra une nouvelle fois prendre son mal en patience.

Ce Nintendo Direct consacré à la Nintendo Switch 2 aura lieu le 2 avril prochain. On devrait en apprendre un peu plus sur les jeux à venir sur cette plateforme, mais aussi sa date de sortie qui reste encore un mystère. On suppose qu’elle devrait sortir un peu avant la période de l’été, ce qui collerait avec les rumeurs qui prévoyaient une sortie fin mai. L’attente n’est donc pas tout à fait terminée.