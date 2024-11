Hogwarts Legacy 2 se précise et aura des liens avec la future série Harry Potter de HBO

Ce n’est désormais plus un secret : Warner Bros travaille sur une suite de Hogwarts Legacy aux côtés du studio Avalanche Software. Après tout, le premier épisode est arrivé tout en haut des charts en 2023 en étant le jeu le plus vendu de l’année, ce qui a motivé l’éditeur a vite valider une suite plutôt que de se perdre dans plusieurs DLC. Ce second épisode est désormais l’une des projets les plus importants du groupe, pour Warner Bros en général et pas juste pour Warner Bros Games, à tel point qu’il va influencer l’univers du Wizarding World au global.