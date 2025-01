Inzoi : Krafton et NVIDIA s’associent pour améliorer l’IA des PNJ dans le futur concurrent des Sims

Chaque PNJ aura droit à son développement personnel

InZOI compte bien utiliser la technologie NVIDIA ACE, centrée autour de l’IA et qui a pour but d’améliorer le comportement des PNJ. On en voit un exemple dans une nouvelle vidéo du jeu, présentant les « Smart Zois », qui vont pouvoir ajuster leurs activités et leur comportement en fonction de ce qu’il se passe autour d’eux.

Que ce soit en réagissant à d’autres PNJ, ou en optant pour une activité plutôt qu’une autre, chaque PNJ adoptera ainsi sa propre routine et sa propre personnalité, qui évoluera sans cesse. Du moins, c’est la promesse effectuée par NVIDIA et Krafton.

Hyungjun « Kjun » Kim, le réalisateur d’InZOI, s’est exprimé sur les apports de cette technologie via le Discord du jeu (relayé par PC Gamer) :

« Traditionnellement, les PNJ dans les jeux fonctionnent selon un système basé sur des règles, où leurs comportements sont entièrement scénarisés et prévisibles. Cependant, à mesure que nous avons continué à faire évoluer ce système, nous avons pu nous associer à NVIDIA pour intégrer une solution d’IA connue sous le nom de Small Language Model (SLM). Avec SLM, ces nouveaux « Zoïs intelligents » acquièrent une profondeur extraordinaire. Ils peuvent développer des pensées intérieures sur les interactions et les situations vécues, créant ainsi des couches supplémentaires de connaissances sur eux-mêmes et sur les autres Zoïs.»

Il prévient tout de même que la technologie a encore besoin d’ajustements et d’optimisation pour fonctionner correctement (sans user votre GPU). InZOI n’est de toute façon pas encore prêt puisqu’il démarrera avec une phase d’accès anticipé le 28 mars prochain sur PC, s’il n’est pas repoussé d’ici là.