Nos premières impressions sur The Precinct, le GTA-Like qui vous met dans la peau d’un policier

Un homme d’action…

Pour rappel, The Precinct est un jeu d’action-aventure avec une vue isométrique qui n’est pas sans rappeler les premiers Gran Theft Auto. Mais là où ces derniers flirtaient avec le mauvais côté de la loi, ici, on incarne un agent de police. Engagé dans les forces de l’ordre comme son père avant lui, le héros cherche à présent à rendre justice et résoudre les dernières affaires de son père suite à son décès.

La démo était l’occasion de suivre un petit tutoriel pour prendre en main les commandes du personnage et de la conduite, mais surtout d’apprendre comment gérer les différents crimes. C’est ainsi que l’on s’est vite retrouvé demandé en renfort (juste avant de déguster un succulent hot-dog) pour intervenir sur un braquage de banque.

Pas de chichis, les suspects étant armés et ayant ouvert le feu, nous étions en droit de riposter dans un échange de tirs tout en profitant des véhicules de police pour se mettre à couvert. Une séquence plutôt classique, mais bien maîtrisée. N’étant pas un surhomme, nous devions attendre le bon moment pour quitter la sécurité de notre couverture et tirer, sous peine de subir de lourds dégâts.

Une fois la menace éliminée, il fallait encore partir à la poursuite des complices passés par l’arrière du bâtiment. Ni une ni deux, nous étions lancés dans une course-poursuite effrénée. Nous avons pris un grand plaisir à ce moment-là, et si au départ l’usage de la force létale était proscrit, une fois les bandits devenus plus dangereux tous les coups étaient permis pour les stopper. Déploiement de herses, renfort de véhicules de police et hélicoptère étaient disponibles pour nous aider, moyennant des points accumulés lors de la poursuite. On a d’ailleurs appris que plus d’options seront disponibles en progressant dans le jeu.

Cette première mission très scénarisée représente l’une des pierres angulaires du titre, qui propose un scénario dans lequel on nous promet plusieurs rebondissements. Le but de notre héros est de faire tomber deux grands criminels et, pour cela, faire tomber progressivement leurs lieutenants. Classique sur le papier, nous sommes curieux d’en découvrir davantage.

… mais un homme de loi

L’autre grosse partie du titre concerne les patrouilles. En effet, à tout moment de l’aventure, on peut décider de partir explorer la ville en quête de délits dont s’occuper. Là encore, nous avons eu accès à une mission scénarisée nous permettant de découvrir en douceur cet aspect via une patrouille pédestre et l’arrestation de différents voyous. Là, selon le comportement du suspect, la résolution n’était pas toujours la même. Par exemple pour un petit délit et avec un coupable qui se rend immédiatement, la sanction appropriée était une simple amende.

En revanche, un criminel qui nous agresse physiquement ou s’enfuit doit être arrêté et menotté (sans oublier de lui dire ses droits), mais sans le tuer. Une fois sous contrôle, on peut l’emmener soi-même au poste de police ou appeler une équipe de récupération. Chaque patrouille se termine par un score déterminé par l’approche utilisée pour appréhender le suspect et influe sur l’expérience obtenue.

Chaque patrouille se veut différente, les crimes étant générés procéduralement et de degrés divers. Et si la carte est de petite taille, elle n’en est que plus vivante, que ce soit dans le trafic piéton ou automobile, mais également dans l’apparition des délits.

Nous terminerons par parler de la qualité visuelle du titre qui nous a bluffés. Pour une petite équipe de quatre personnes, le studio nous offre un jeu d’une grande beauté, bénéficiant d’effets de lumières et de particules particulièrement maîtrisés.

Nous n’avons qu’une hâte, pouvoir retourner sur The Precinct que l’on attend maintenant pour l’automne avec une sortie prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.