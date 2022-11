Accueil » Actualités » Crimson Desert ne sortira pas avant fin 2023, et DokeV pas avant 2024, au plus tôt

A l’approche des Game Awards, on se met à espérer le retour tant attendu de jeux qui sont déjà passés durant les shows de Geoff Keighley, avant de disparaitre complétement des radars. C’est le cas de Crimson Desert, un action-RPG ambitieux, et de DokeV, plus coloré et tout aussi prometteur sur le papier. Les deux titres de Pearl Abyss sont très avares en nouvelles ces derniers mois, et on comprend mieux pourquoi suite au dernier bilan financier de l’éditeur (relayé par Korea JoongAng Daily).

Des projets qui arrivent à l’horizon 2024

Chez Pearl Abyss en ce moment, ça ne va pas fort. Sur ce dernier trimestre, l’entreprise enregistre un recul dans ces profits nets de -20% par rapport à la même période l’an passé. Et pour cause, en ce moment, Pearl Abyss continue d’investir dans de gros projets, sans que ceux-ci ne soient prêts à sortir. Mais l’éditeur devra compter sur Black Desert Online pour assurer ses revenus pendant encore un moment, puisque ses deux AAA n’arriveront pas tout de suite.

Le PDG James Heo a déclaré que Crimson Desert ne devrait pas sortir avant la deuxième moitié de l’année 2023, et vise encore plus loin pour DokeV :

« Nous prévoyons de terminer le développement de Crimson Desert d’ici la seconde moitié de l’année prochaine, mais nous devrons consulter les sociétés partenaires pour savoir quand sortir le jeu après avoir examiné les conditions du marché. Nous annoncerons la date lorsqu’elle sera décidée. Il est fort probable que DokeV ne sortira qu’après l’année prochaine en raison du temps nécessaire pour développer Crimson Desert. »

Le planning est donc désormais plus clair : Crimson Desert sortira bien avant DokeV, probablement fin 2023, au plus tôt. On espère donc le revoir ne serait-ce que rapidement pour les Game Awards, sans doute pas pour annoncer une date, mais pour nous rassurer avec quelques images.