The Blood of Dawnwalker : Découvrez les premières images de cet action-RPG en monde ouvert, par des vétérans de The Witcher 3

Rebel Wolves a ça dans le sang

Avec The Blood of Dawnwalker, l’équipe de Rebel Wolves reste dans ses chaussons en nous offrant un univers de dark fantasy qui n’est pas si éloigné de celui de The Witcher, si ce n’est un ancrage un peu plus historique puisqu’il s’inspire de l’Europe du XIVème siècle.

Dans cet univers, la peste fait également des ravages et cause un véritable chaos au sein du continent. Pour les vampires qui rôdent dans le coin, c’est le moment idéal pour prendre le pouvoir. Il n’y fait donc pas bon vivre et la situation va une nouvelle fois se dégrader pour Coen, notre protagoniste, qui va devenir un Dawnwalker, mi-humain et mi-vampire, et qui n’aura que 30 jours pour sauver sa famille ou se venger de ses oppresseurs. Autant dire que la gestion du temps sera précieuse ici, et offrira une certaine rejouabilité, comme l’indique son réalisateur :

« Il existe plusieurs approches pour sauver la famille Coen, sans distinction claire entre quêtes principales et secondaires. Vous décidez de la manière dont vous passez votre temps. Le temps est une ressource et à mesure que chaque quête progresse, il est impossible de terminer toutes les histoires et tous les arcs avant la terrible date limite, ce qui rend chaque partie unique. Nous appelons cela un bac à sable narratif. »

The Blood of Dawnwalker va donc jouer avec un cycle jour-nuit dans lequel notre héros n’aura pas les mêmes pouvoirs selon l’heure de la journée. Tout sera une affaire de choix ici, avec des décisions qui vont influer sur le cours de l’histoire, notamment sur le caractère de Coen qui devra jongler entre son humanité et ses nouveaux pouvoirs vampiriques.

Reveal complet cet été

On découvre cela pour une première cinématique qui donne le ton de cette aventure très sanglante, ainsi qu’un très court teaser nous montrant le résultat visé in-game grâce au moteur Unreal Engine 5. Ces premières images semblent nous montrer que Coen pourra utiliser ses pouvoirs pour se déplacer de manière verticale à travers l’environnement, tandis que l’action promet d’être plus rapide que dans The Witcher 3 grâce à ces mêmes capacités.

Maintenant, il va falloir patienter pour en savoir un plus sur The Blood of Dawnwalker, qui sera vraiment présenté au cours de l’été prochain, probablement lors du Summer Game Fest ou durant l’une des grandes conférences de cette période. On sait au moins que le jeu édité par Bandai Namco est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, à une date encore inconnue pour le moment.