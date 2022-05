Hell is Us

Hell is Us est un jeu d'action et d'aventure en vue à la troisième personne développé par Rogue Factor et édité par Nacon. Tournant sous Unreal Engine 5 et souhaitant proposer une expérience dépourvue de carte, de boussole et même de journal de quêtes, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à combattre des créatures surnaturelles liées à une énigmatique menace nommée Calamité dans un pays divisé par une guerre civile.