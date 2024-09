Oubliez Les Sims 5, EA n’en veut pas et va se focaliser sur Les Sims 4, un playtest pour Project Rene, d’autres jeux et un film avec Amazon

Oubliez Les Sims 5, EA n’en veut pas et va se focaliser sur Les Sims 4, un playtest pour Project Rene, d’autres jeux et un film avec Amazon

Darksiders II ne lâche pas l’affaire et revient encore une fois, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series

Darksiders II ne lâche pas l’affaire et revient encore une fois, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series