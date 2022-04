Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert de type rogue-lite développé par Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash) et édité par Gearbox Publishing. Jouable seul ou en coopération, ce titre invite les joueurs et les joueuses à explorer l’Overgrowth, un nouveau territoire appartenant à l'univers de la licence Hyper Light, avec pour objectif de combattre et vaincre le Roi de l’Abysse.