Everwild : Le jeu de Rare est encore vivant, et pourrait refaire parler de lui en 2025

Avec plusieurs années de silence, un petit signe suffit à redonner espoir. Rare ne voit pas encore le bout du tunnel avec Everwild, mais il est bien possible que le jeu fasse parler de lui durant les prochains mois. À l’occasion de la fin de cette année 2024, Rare a publié sa carte de vœux dans laquelle le studio souhaite à tout le monde de vivre une heureuse année 2025, tout en publiant une image d’Everwild. Ce qui n’est pas grand-chose, si ce n’est un petit indice sur le fait que le projet sera peut-être révélé à nouveau l’année prochaine :

Happy holidays, whoever's seeing this! Hope you're closing the year out in style and, as it's the day of fine gifts and finer food, here's our offering – a delicious png for you to enjoy! Right, we're off to eat a Patagotitan's hypothesised weight in sweets. 'Til 2025!

— Rare Ltd. (@rare.co.uk) 2024-12-25T08:12:11.884Z