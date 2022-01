Les jeux exclusifs PS4 et PS5 à venir en 2022 et au-delà

L’année 2021 n’a pas été très riche en exclusivités pour la PS4 et la PS5 si ce n’est quelques jeux qui sortaient du lot pour la dernière console de Sony, comme Returnal et Ratchet & Clank Rift Apart. L’année 2022 devrait être bien plus massive niveau sorties, si aucun retard ne vient perturber le calendrier.

On vous liste ici tous les jeux annoncés comme étant des exclusivités consoles PlayStation, qui arriveront en 2022 ou au-delà. On parle bien d’exclusivités consoles ici, ce qui veut dire que plusieurs de ces jeux sortiront également sur PC. Cette liste n’est pas exhaustive, et n’englobe pas tous les jeux, notamment indépendants, mais permet de se donner une bonne idée de l’horizon 2022 sur les consoles PlayStation. Voici les jeux PS4 et PS5 à venir en 2022 et plus tard.

Uncharted: Legacy Of Thieves Collection

Plateforme : PS5 – PC

: PS5 – PC Date de sortie : 28 janvier sur PS5 – Courant 2022 sur PC

: 28 janvier sur PS5 – Courant 2022 sur PC Précommander Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Bon, on ne va pas se mentir, l’année ne commencera pas sur les chapeaux de roue, puisque l’on débutera avec le retour d’Uncharted 4 et et Uncharted: Lost Legacy, qui reviennent dans la compilation Uncharted: Legacy Of Thieves Collection. Cette nouvelle version remise à niveau pour la PS5 inclura les deux jeux en un, avec la possibilité d’effectuer une mise à niveau payante (10 euros) si vous possédez l’un des deux jeux sur PS4.

Au rayon des nouveautés, on retrouvera évidemment le combo 4K/60 fps, pour vivre ces aventures de la meilleure des façons, mais il faudra en revanche faire une croix sur le mode multijoueur. Le jeu arrivera dans un premier temps sur PS5 avant de sortir plus tard dans l’année sur PC.

Sifu

Plateforme : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : 8 février 2022

Sifu viendra mettre un peu de punch dans ce début d’année 2022 et n’aura pour seul mot d’ordre que : la bagarre. Le jeu de Sloclap promet d’offrir un vrai hommage aux films de kung-fu avec une histoire de vengeance et des taquets par milliers.

Découpé en plusieurs niveaux, le jeu nous demande de traverser des arènes remplies d’ennemis, dans lesquelles il faut se frayer un chemin à coup de balayettes et de coups de coude. Avec ses batailles très chorégraphiées, les multiples finish moves et les interactions avec le décor, Sifu nous a déjà séduits lors de notre dernière preview, et s’annonce comme étant un jeu à surveiller de très près début 2022.

Horizon: Forbidden West

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : 18 février 2022

: 18 février 2022 Précommander Horizon: Forbidden West

La première grosse exclusivité PlayStation de l’année, c’est bien lui. Horizon: Forbidden West marquera les retrouvailles du public avec Aloy, cinq ans après sa première aventure couronnée de succès.

Notre héroïne va ici s’aventurer dans l’Ouest prohibé, à la recherche de réponses sur le monde d’avant et sur une mystérieuse maladie qui gangrène la faune et la flore locale. Au programme, de nouvelles machines à combattre, un gameplay remanié pour rendre Aloy plus agile que jamais, un grand monde ouvert à explorer, des combats plus brutaux, bref, tout ce qu’a fait le premier épisode, en mieux (du moins, on le souhaite).

Et même celles et ceux qui n’ont qu’une PS4 pourront en profiter, en espérant que cette version soit à la hauteur, et ne soit pas trop bridée en comparaison à la version PS5 (même si on espère que cette version PS5 nous montrera à quoi la next-gen doit ressembler).

Babylon’s Fall

Plateforme : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : 3 mars 2022

: 3 mars 2022 Précommander Babylon’s Fall

PlatinumGames est principalement connu pour ses jeux d’action solo, et Babylon’s Fall promet de sortir le studio de sa zone de confort. Jouable jusqu’à quatre, le titre nous demande d’arpenter une tour aux multiples étages à la recherche de loot, de loot, et d’encore plus de loot.

Avec son gameplay résolument tourné vers l’action et nous permettant de manier quatre armes à la fois, on reconnait vite la patte du studio, même si le dernier contact avec le jeu nous laissait penser que le jeu n’était pas encore tout à fait prêt. Square Enix semble pourtant bien décidé à le sortir en début d’année, même si cela ne nous étonnerait pas trop qu’un retard vienne bousculer ces ambitions.

Gran Turismo 7

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : 4 mars 2022

: 4 mars 2022 Précommander Gran Turismo 7

Il devait être la vitrine technologique de la PS4, il ne sera finalement « qu’un » jeu cross-gen. Tant mieux pour les utilisateurs de PS4, qui pourront aussi profiter de ce Gran Turismo 7 sur leur machine, d’autant plus que le titre est très attendu.

Cela fait longtemps que l’on a pas eu un épisode numéroté de la saga de jeu de course, et depuis Gran Turismo 6 (et même Gran Turismo Sport), l’horizon des jeux du genre a bien changé. Cet opus a donc fort à faire pour regagner le cœur des fans tout en séduisant un nouveau public, et rétablir les lettres de noblesse de la série. Avec plus de 400 véhicules à découvrir et une gestion poussée de la météo, on espère que le titre ne fera pas un faux départ.

Forspoken

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 24 mai 2022

: 24 mai 2022 Précommander Forspoken

Longtemps présenté en tant que Project Athia, Forspoken est une toute nouvelle licence très ambitieuse portée par Luminous Productions et Square Enix et qui met l’accent sur un vaste monde à explorer à grands coups de pouvoirs magiques et de sauts de 300 mètres en allant à toute allure.

Le titre impressionne déjà grâce à sa qualité technique en dépit d’un monde jugé comme étant un peu trop vide, du moins selon les premiers retours de la presse, et les pouvoirs magiques de notre héroïne, qui vient pourtant d’un monde contemporain au notre, promettent de beaux visuels et une mise en scène très explosive lors des combats.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Printemps 2022

Bien que déjà disponible en accès anticipé sur PC, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt n’arrivera que dans quelques mois dans sa version complète, avec une version PS5 au passage.

Ce Battle Royale sanglant propose une nouvelle vision de la licence Vampire: The Masquerade, qui a en ce moment droit à de très nombreuses adaptations en jeu vidéo. Le titre met ici l’accent sur les combats au corps à corps, avec des vampires assoiffés de sang, qui peuvent se déplacer très rapidement et qui peuvent jouer avec la verticalité des décors. Notre premier contact avec le titre était plutôt réjouissant, en espérant que le concept tienne sur la durée.

Moss: Book 2

Plateforme : PS4 (PS VR)

: PS4 (PS VR) Date de sortie : Printemps 2022

La plus célèbre des souris en réalité virtuelle revient dans une nouvelle aventure avec Moss: Book 2, qui reprend exactement là où la première épopée s’était terminée. Quill doit ici faire face à une nouvelle menace qui le fera à nouveau voyager au sein d’un château, mais aussi dans d’autres paysages plus colorés.

Cette suite reprendra donc les bases du premier épisode en y ajoutant plus d’énigmes, plus de diversité dans le bestiaire, et des mécanismes liées à la réalité virtuelle toujours plus complètes. Etant donné que le PS VR 2 devrait être dévoilé en 2022, il se pourrait bien que ce Moss: Book 2 offre le plus beau des barouds d’honneur au premier casque VR de Sony.

Deathverse: Let it Die

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : Printemps 2022

Vous souvenez-vous de Let it Die ? Il s’agissait d’un jeu d’action complétement loufoque, piloté par Grasshopper Manufacture et qui proposait de grimper dans une tour en tentant de survivre, alors que chaque mort vous faisait perdre tout votre équipement.

GungHo Online Entertainment reprend ici l’univers de ce titre et le transpose des années dans le futur, avec Deathverse: Let it Die. Le principe n’est pas très éloigné, puisqu’il s’agit toujours d’un jeu d’action et de survie disponible en free-to-play, si ce n’est que le contexte sera celui d’une télé-réalité mortelle, où les candidats s’entretuent pour avoir une chance de remporter le pactole. On sera ici armé de robots pouvant changer d’apparence, pour adapter notre équipement à l’envie, et le jeu mettra l’accent sur le PvPvE,

Ghostwire Tokyo

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Printemps 2022

Maintenant que Bethesda est passé chez l’écurie Microsoft, il faut s’attendre à ce que Ghostwire Tokyo soit la dernière exclusivité (temporaire) d’un jeu de l’éditeur chez PlayStation. Au moins, ça ne sera pas n’importe quel jeu, puisque le titre est développé par Tango Gameworks, le studio derrière la série The Evil Within.

Si l’horreur a toujours sa place ici, cette nouvelle licence mettra également un peu plus l’accent sur l’action. On y incarnera un exorciste en vue à la première personne, qui essaye de retrouver sa sœur en plein cœur de Shibuya, qui est le théâtre d’une invasion de monstres issus du folklore japonais. Le concept est intriguant, les premières images semblent nous montrer un gameplay très dynamique, et l’ambiance est déjà très envoutante.

Little Devil Inside

Plateforme : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : Printemps 2022

Little Devil Inside n’est peut-être qu’une exclusivité console temporaire, mais on ne pouvait pas passer à côté de ce titre très attendu. Jeu d’aventure atypique à la direction artistique singulière, Little Devil Inside a refait parler de lui fin 2021 pour présenter un nouvel extrait de gameplay qui a su attiser notre curiosité.

Le titre mêlera plusieurs genres et nous embarquera dans un voyage peu conventionnel, avec des déplacements à faire sur une très grande carte du monde, où la caméra viendra zoomer lors d’événements importants, nous laissant contrôler notre personnage dans des décors en 3D. On a encore du mal à bien saisir la structure de ce Little Devil Inside, mais son ambiance et sa proposition unique donnent clairement envie d’en voir plus.

Tchia

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Stadia

: PC – PS4 – PS5 – Stadia Date de sortie : Courant 2022

C’est la petite bulle de fraîcheur de cette liste. Tchia est chapeauté par un studio bordelais, Awaceb, qui compte bien mettre à l’honneur la Nouvelle-Calédonie avec des paysages très colorés et une aventure rafraichissante.

Le jeu nous placera aux commandes d’une jeune fille capable de se projeter dans des animaux (plus d’une trentaine d’espèces), et ainsi incarner, par exemple, un oiseau pour voler, le tout de façon très rapide et immédiate. On pourra aussi prendre contrôle de certains objets pour s’aider à avancer dans les diverses quêtes, et comme l’exploration, ça use, on pourra aussi prendre une pause et sortir notre ukulélé pour jouer les plus douces des mélodies. Un jeu qui sent bon l’été et le dépaysement, que l’on espère découvrir très vite cette année.

Stray

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : Courant 2022

Qui n’a jamais rêvé de contrôler un vrai pôti chat dans un jeu d’aventure ? Certainement la team doggo, mais pour la team chat, on regardera avec attention la sortie de Stray qui devrait arriver courant 2022, plutôt dans la première partie de l’année si l’on en croit quelques déclarations.

Stray nous placera donc dans la peau d’un félin au sein d’une ville futuriste dépeuplée d’humains, où seuls quelques robots arpentent les rues. Il faudra alors retrouver la famille de notre matou tout en arpentant cette cité, et en faisant tout ce qu’un chat peut faire, comme grimper partout, se faufiler dans des endroits exigus, faire des ronrons (car oui, c’est important), et fuir en cas de nécessité puisque des étranges petits ennemis nous mèneront la vie dure.

Granblue Fantasy Relink

Plateforme : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : Courant 2022

C’est presque une arlésienne à ce stade, mais Cygames a une nouvelle fois déclaré que Granblue Fantasy Relink, c’était bien pour cette année. Libre à vous d’y croire ou non, mais malgré cette attente, il faut bien avouer que la promesse donne toujours envie.

Le titre prendra la forme d’un action-RPG avec plusieurs personnages jouables, issus du monde de Granblue Fantasy, une licence qui prend un peu plus d’ampleur d’année en année, et dont on a déjà eu droit au jeu de combat Granblue Fantasy Versus. En plus de proposer un vrai mode solo avec une histoire complète et des combats très travaillés, le jeu s’aventurera aussi sur le chemin de coopération, avec des missions à faire jusqu’à 4 joueurs.

Goodbye Volcano High

Plateforme : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : Courant 2022

On entend parler de Goodbye Volcano High depuis le reveal de la PS5, et pourtant, le jeu n’est toujours pas à nos portes. Il faut dire qu’il a eu droit à un reboot complet de son scénario en cours de route, ce qui a forcément reporté sa sortie, désormais fixée pour l’année 2022.

A cause de ce changement, on ne sait finalement pas grand-chose du titre, si ce n’est qu’il devrait prendre la forme d’un jeu narratif, où l’on suit des dinosaures lycéens (pourquoi pas), qui s’apprêtent justement à finir leurs études et qui assistent avec nostalgie aux derniers moments tous ensemble. Un parallèle qui est évidemment à dresser avec la fin des dinosaures, même si le studio promet de plus s’attarder sur les relations entre les personnages que sur un récit de « fin du monde », afin d’avoir une histoire plus intime.

God of War Ragnarok

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : Courant 2022

Il faisait lui aussi partie du calendrier 2021 (même si personne n’y croyait), et c’est finalement en 2022 que le barbu guerrier fera son retour, aux côtés de son fiston. God of War Ragnarok est sans doute l’un des jeux les plus attendus de cette liste, grâce à un dernier épisode qui a su marquer les esprits et qui teasait cet opus de la plus belle des manières.

Kratos et Atreus repartiront donc à l’aventure pendant que le monde subira une grande catastrophe, et comme si ça ne suffisait pas, Thor les pourchassera à travers les Neuf Royaumes. Cet épisode devrait garder les forces de l’opus précédent tout en nous faisant voir un peu plus de pays, avec d’autres personnages mythiques à rencontrer. On en sait encore peu concernant les évolutions de cet épisode, et on attend donc avec impatience de revoir le titre lors d’un prochain événement.

Final Fantasy XVI

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : Potentiellement 2022 (soi-disant)

On nous avait promis des nouvelles sur Final Fantasy XVI en 2021, mais la pandémie est passée par là. Naoki Yoshida, producteur du jeu, a récemment déclaré que le jeu avait pris 6 mois de retard à cause de la situation sanitaire actuelle, et n’a ainsi pas pu tenir son engagement initial.

Au moins, on est à peu près sûr de le revoir en 2022, et si les dires de Yoshida tiennent toujours, lorsque le jeu réapparaitra, il sera proche de sa sortie. Soyons honnête, fin 2022 semble être tout de même très optimiste pour une sortie du titre, même si on a envie de croire l’homme qui a sauvé Final Fantasy XIV. Qu’il arrive en 2022 ou en 2023 ne change rien à nos attentes, car cet opus promet d’effectuer un tournant majeur pour la saga, avec un univers proche de la dark fantasy que l’on a encore peu vu dans un Final Fantasy.

Marvel’s Spider-Man 2

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : 2023

Lui, c’est désormais sûr, on ne le verra pas avant 2023, au plus tôt. Mais Insomniac Games avait tout de même envie de nous révéler très tôt l’existence de ce Marvel’s Spider-Man 2, afin de préciser les contours de cette suite très attendue.

Peter Parker sera ici accompagné par Miles Morales, désormais héros accompli depuis Spider-Man: Miles Morales. On imagine donc qu’il sera possible de switcher entre les deux personnages au cours de l’aventure, tout en faisant face au terrible Venom et sans doute une flopée de vilains, à commencer par le Bouffon Vert et sans doute Kraven le Chasseur, si les spéculations s’avèrent être vraies. Avec deux fois plus de Spidey, on croise les doigts pour que le titre soit deux fois plus réussi que les deux premiers jeux, qui ont placé la barre très haut.

Marvel’s Wolverine

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : Inconnue (pas avant 2023)

On reste chez l’écurie Marvel, avec sans doute le titre dont la sortie est la plus éloignée dans cette sélection. Marvel’s Wolverine est aussi dans les mains d’Insomniac Games, et ne s’est montré que via un bref teaser, ne laissant même pas entrevoir les rouflaquettes de Logan.

Si on sait encore très peu de détails sur le jeu, le studio nous a bien préciser qu’il faut s’attendre à un jeu à l’ambiance mature, avec une vraie aventure complète. On imagine que celle-ci sera plus dirigiste qu’ouverte étant donné qu’on voit mal comment Wolverine pourrait être aussi attrayant qu’un Spider-Man dans un monde ouvert, et on espère que le gameplay sera à la hauteur du personnage. Après tout, si le jeu s’inspire un tant soit peu de X-Men Wolverine (pire film, meilleur jeu), on ne dit pas non.

Lost Soul Aside

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : Inconnue

C’est le jeu du China Hero Project qui nous fait le plus attendre, tout en étant le plus ambitieux. Lost Soul Aside avance à son rythme, avec de plus en plus de moyens. Alors qu’il n’était au départ que le projet d’un seul homme, c’est désormais un studio composé de plusieurs personnes qui s’occupe de narrer les aventures de Kazer, héros de cette nouvelle licence.

Cet Action-RPG est réapparu plus en forme que jamais en avril 2021 avec un long extrait de gameplay, qui laissait penser que le titre était plus que jamais proche de sa sortie. Depuis, plus de nouvelles, même si on nous promet que le développement avance bien. 2022 ne sera peut-être pas son année, mais le potentiel du titre fait qu’on lui pardonnera sans doute son retard.

Season

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Inconnue

Le cas de Season est un peu à part dans cette liste. Le titre avait charmé le public lors de sa première apparition durant les Game Awards 2020, avant de retomber dans l’oubli et surtout dans des controverses dont il se serait bien passé. Le cofondateur de Scavengers Studio a été accusé de harcèlement très tôt dans l’année, et une enquête externe avait jeté un flou sur la véracité ou non des accusations.

Depuis, le studio a mis en place de nombreuses mesures pour effacer le climat toxique qui régnait au sein de l’entreprise, même si le cofondateur a été réintégré à l’équipe, à un poste non-managérial.

Avec tout ça, on imagine que le jeu n’a pas beaucoup avancé, et on comprend bien pourquoi. On espère qu’une fois tous ces problèmes réglés, le jeu refera surface et nous présentera plus en détail son monde enchanteur, que l’on est invité à parcourir en vélo, à le recherche d’artefacts du monde d’avant.

Abandoned

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : Inconnue

Lui aussi a été sujet à controverse, bien que les raisons soient très différentes. Abandoned n’a eu de cesse de défrayer la chronique en 2021, avec des torts aussi bien du côté du public, de la presse, que du studio en lui-même. Cible de nombreuses théories du complot, le titre était souvent confondu avec un projet secret de Kojima, qui serait un nouveau jeu Silent Hill.

Il n’en n’est rien (il faut vraiment arrêter d’y croire), et le lancement raté de l’application liée au jeu a été une petite catastrophe marketing pour le studio. Depuis, Blue Box Games Studio appelle au calme face au harcèlement que les développeurs subissent, qui reçoivent même des menaces de mort.

Dans tout cela, le jeu reste tout de même attendu par une partie du public qui aime les jeux d’horreur et de survie, et le prologue de l’aventure devrait nous être livré début 2022.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Inconnue

La licence Star Wars est plus porteuse que jamais, et maintenant que Lucasfilm Games a terminé son contrat avec EA, les jeux se multiplient. Le studio Aspyr (qui s’est occupé de remasters tels que Star Wars Racer ou encore Republic Commando) s’est donc vu confier un projet des plus ambitieux, celui d’offrir un remake à Star Wars: Knights of the Old Republic.

RPG adulé et adoré, Star Wars: Knights of the Old Republic jouit d’une grande popularité au sein des amateurs de la saga Star Wars, et à défaut d’avoir un troisième épisode, on pourra redécouvrir la première aventure sous une toute nouvelle forme. On attend maintenant de voir à quoi ressemblera ce remake, puisque en dehors du masque du charismatique Revan, le premier teaser ne nous a pas montré grand-chose.